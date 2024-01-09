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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 10:38
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 10:41
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Blinken: Gazze'de çatışmalar sona ermeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu ziyaretindeki görüşmelerin ortak noktasının, Gazze'nin istikrara kavuşması olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Blinken: Gazze'de çatışmalar sona ermeli
Fotoğraf: AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu ziyareti kapsamında, İsrail'e gitmeden önce havalimanında gazetecilere açıklama yaptı.

ABC News'ün haberine göre, Blinken, görüşmelerin ortak noktasının; Gazze'nin istikrara kavuşması ve yeniden canlanmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

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Blinken, Suudi Arabistan'la yaptığı görüşmede, İsrail-Arap normalleşmesi ve entegrasyonunun ele alındığını aktararak, bunun için Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun gerekli olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.

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BM ile Gazze’ye insani yardım görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile telefonda Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine insani yardımın kolaylaştırılmasını ele aldı.

Blinken'ın Kaag ile yaptığı telefon görüşmesi, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürmesinin ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede Blinken ve Kaag'ın, "Gazze'deki sivillere insani yardım sağlayan koordinasyon mekanizmasının güçlendirilmesi ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü sağlamak için Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine yardımların kolaylaştırılmasının öneminin altını çizdiğini" belirtti.

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Miller, Blinken ve Kaag'ın, "yardım ve ticari malların Gazze'ye girişinin hızla kolaylaştırılması, acil ihtiyaçların karşılanması için yerel yardımların daha fazla kullanımı ve insani yardım için finansmanın artırılması da dahil savunmasız kişilere ulaşma konusundaki ortak kararlılığı vurguladığını" kaydetti.

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(AS)

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