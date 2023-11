Blinken Ankara'dan "memnun" ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'deki sivil ve askeri hedeflere yönelik saldırılarıyla patlak veren ve İsrail'in misillemeleriyle Gazze'nin sivil nüfusuna yönelik kitlesel bir katliama dönüşen çatışmaların ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilk görüşme için Ankara'ya geldi.

Blinken "memnun"

Ankara'ya indiğinde üst düzey bir yetkili tarafından karşılanmaması, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede mevkidaşıyla "sıcak temas"tan kaçınması ve Erdoğan'ın görüşmeler sürerken "kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetlemek üzere" Ankara'ya mümkün olan en uzak noktada, memleketi Rize'nin Ayder Yaylası'nda bulunması türünden konuğu kamuoyu önünde küçük düşürücü jestlere karşın Anthony Blinken Türkiye'den ayrılırken görüşmelerden memnun kaldığını dile getirdi.

Blinken, Reuters'a yaptığı açıklamada Hakan Fidan'la yaptığı görüşmelerin ardından İsveç'in NATO üyelik başvurusunun sonuçlanması bakımından ilerleme olacağına inandığını söyledi.

Erdoğan İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na (NATO) üyeliğini onaylayan yasayı aylarca erteledikten sonra iki hafta önce TBMM'ye göndermişti.

Blinken, Ankara'dan ayrılmadan önce habercilere Erdoğan'ın onay protokolünü TBMM'ye sunmasından çok etkilendiklerini ve Ankara ve Washington'ın İsveç'in ittifaka katılmasını sağlama konusunu "ortaklaşa taahhüt [ettiklerini]" vurguladı.

Ankara'nın "gazını almak" için

Blinken'ın ziyareti Batı'da genel olarak İsrail'in kitlesel yok etmeye dönüşen saldırıları sonrasında Ankara'nın başlangıçtaki "iki tarafa da mesafeli" tavrını terk ederek Tel-Aviv'i hedef alan art arda sert açıklamalarında ifadesini bulan tepkileri yatıştırmaya yönelik olarak yorumlandı. Euronews Blinken'ın ziyaretini Ankara'nın "gazını almaya" yönelik diye niteledi.

Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmemesine karşın medyaya yapılan açıklamalarda her iki taraf da "görüşmeler[in] olumlu geçti[ğini]" bildirdi.

Reuters'in haberine göre, toplam 2,5 saat süren görüşmenin ardından Blinken Ankara'dan ayrılırken havalimanında yaptığı kısa açıklamada Fidan ile "iyi, uzun ve verimli bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, insani yardım konusunu ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önleme çabalarını ele aldıklarını söyleyerek, ilerleyen günlerde insani yardımların önemli ölçüde artacağının görüleceğini kaydetti.

Blinken ayrıca NATO'nun diğer ülkelerinin rehinelerin serbest kalması konusunda "önemli bir rol oynayabileceğini" de söyledi.

"Ortak görüşler"

DW'nin aktardığına göre, Blinken'ın demecine yer veren Associated Press (AP) haber ajansı da ABD Dışişleri Bakanı'nın "Elbette her konuda aynı fikirde olamayız. Ama üzerinde birlikte çalıştığımız konularda yapılması şart olanlara dair bazı ortak görüşlerimiz var" dediğini bildirdi.



Blinken "Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanması konusunda çok etkin bir şekilde çalışıyoruz. Amerikalılar da dahil olmak üzere Hamas'ın elindeki rehinelere odaklandık ve onları eve getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi.

Ankara için de görüşmeler "olumlu"

DW'nin haberine göre, Ankara'daki diplomatik kaynaklar da görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini söylediler. Görüşmenin büyük bir bölümünün iki bakan arasında baş başa geçtiği ve gündemin ana başlığınının Gazze olduğu belirtildi.

Türkiye dışişleri kaynakları Fidan'ın, Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladığını bildirdiler.

Gazze'de de sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki tarafın da görüş birliği içinde olduğu teyit edildi.

Bir dışişleri kaynağı DW'ye "Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık." dedi. Aynı kaynak "Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği[nin] vurgulandı[ğını]" açıkladı.



