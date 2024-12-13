Blinken Ankara'da: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bugün mevkidaşı Hakan Fidan'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından açıklama yapıldı.

Blinken, "Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata odaklanmış durumdayız. Suriye halkının Beşşar Esed'in prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız" dedi.

AA'nın haberine göre; Blinken, mevkidaşı Fidan ile görüşmesinde “IŞİD'i baskı altında tutmaya yönelik çabaların devam etmesinin önemini de ele aldıklarını” belirtti.

Fidan'la Gazze'de ateşkesi de ele aldıklarını belirten Bakan Blinken, son haftalarda Gazze'de ateşkes anlaşması olabileceğine dair cesaret verici işaretlerin olduğunu ifade etti.

Blinken, "Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata odaklanmış durumdayız. Suriye halkının Beşar Esad'ın prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız" dedi.

Acil gündem maddesi Suriye ve Gazze

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün sabahtan itibaren Blinken ile yoğun bir görüşme içinde olduklarını söyledi.

Fidan, görüşmedeki iki önemli acil gündem maddesinin Suriye ile Gazze olduğunu söyledi. Fidan, görüşmelerinde Suriye'deki yeni durumda, Suriye halkının iyiliği, ülkenin birliği, bütünlüğü, egemenliği gibi konularda Türkiye, ABD ve bölgesel aktörlerin yapabileceklerinin ele alındığına belirtti.

Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemine değinen Fidan, "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız? Ortak endişeler neler, bu ortak endişelere ortak çözümler neler olmalı? Bunları etraflıca konuştuk" dedi.

Fidan: Gazze konusunda mutabık kaldık

ABD'li mevkidaşı ile Gazze meselesini de ele aldıklarını belirten Fidan, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle mutabık kaldık" diye konuştu.

Fidan bölgede Türkiye, ABD ve diğer ortakların ateşkes için çabalarını hatırlatarak, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeyi sürdürdüğünü ve bölgedeki şiddet sarmalının devam ettiğini vurguladı.

Savunma sanayisi başta olmak üzere ikili konuların da gündeme alındığını aktaran Fidan, Blinken'ın muhtemelen son Ankara ziyaretini yaptığını belirterek, yoğun tempo için teşekkür ettiği Blinken'a bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

ABD'den açıklama: Ortak çıkarlarımız ele alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Erdoğan-Blinken görüşmesine ilişkin olarak da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Erdoğan'ın Bakan Antony Blinken'ı Ankara'da kabulüne ilişkin, görüşmede 'ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bölgesel işbirliği' ile 'Suriye'deki siyasi geçiş sürecini destekleme' konusundaki başlıkların ele alındığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı" denildi.

AA ise; Erdoğan-Blinken görüşmesinde Suriye’deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiğinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve IŞİD karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi. Bakan Blinken'ın ayrıca, Gazze'de ateşkes anlaşmasının acilen sonuçlandırılmasının gerektiği hususundaki görüşlerini de dile getirdiği kaydedildi.

(RT)