Björk ve Rosalía’dan İzlanda’daki balıkları kurtarmak için yeni şarkı

İzlandalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Björk, bugün sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamayla İspanyalı şarkıcı Rosalía ile "Oral" adında yeni bir şarkı yaptıklarını duyurdu.

Rosalía ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Björk, şarkıdan elde edilecek tüm gelirin “İzlanda’daki kafes balıkçılığını durdurmaya” gideceğini söyledi.

Kafes balıkçılığı: Denizlerde ve iç sularda yetiştiricilik için uygun olan yerlerde ağ kafesler içinde ticari amaçlı yapılan balıkçılık.







“Somonlar büyük acı çekiyor”

Björk, açıklamasına özetle şöyle devam etti:



“İzlanda'daki en büyük çevreci gruplardan oluşan bir ekibimiz ve diğer kafes balıkçılığı davalarını üstlenecek avukatlarımız var, hepsine çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum.



“Açık ağ kafeslerde yapılan endüstriyel somon yetiştiriciliği çevresel açıdan korkunç. Yetiştirilen somonlar büyük acı çekiyor ve bu endüstri, gezegenimize ciddi zarar veriyor. Bu, gıda üretmenin olağanüstü acımasız bir yolu. Açık ağ kafes endüstrisine karşı verilen mücadele, gezegenin geleceği için verilen mücadelenin bir parçasıdır.



“Bu yüzyılda Kuzey için en önemli çevresel sorunlardan biri okyanus asiditesi. Biyo-çeşitlilik, hayvanlara zulüm ve daha fazlası ile ilgili davalarımız dünya çapında emsal davalar haline gelebilir.”



Şarkının ön-kaydına buradan ulaşabilirsiniz. (TY)