Björk, İsrail’e müzik boykotuna katıldı

Björk, İsrail’e yönelik ‘Soykırıma Müzik Yok’ boykotuna katılan en son sanatçı oldu. Şarkıcı böylece Massive Attack, Paramore, Fontaines D.C. ve yüzlerce diğer sanatçıyla birlikte müziğini İsrail’de coğrafi olarak engelleyenler arasına katılmış oldu.

Geçen hafta duyurulan yeni girişim, Gazze’deki krize tepki olarak sanatçıları ve hak sahiplerini İsrail’deki platformlardan eserlerini çekmeye teşvik eden kültürel bir boykot. Kampanyaya Massive Attack, Fontaines D.C., Paramore, Kneecap ve Wednesday gibi isimlerin de aralarında olduğu 400’ün üzerinde sanatçı katıldı. Bu isimlerin her biri dağıtımcılarına veya plak şirketlerine coğrafi engelleme talepleri gönderdi.

"Genişledikçe güçleneceğiz"

Katılımcılar, Sony, UMG ve Warner gibi büyük plak şirketlerini de aynı yönde adım atmaya çağırıyor — özellikle bu şirketlerin, Ukrayna işgali sonrası Rusya’daki katalogları engelleme örneğini hatırlatarak benzer bir tutum takınmaları istendi.

“No Music For Genocide” açıklamasında, kültürün tek başına bombaları durduramayacağı, ancak siyasi baskıyı güçlendirip kamuoyunu adalete doğru kaydırmada, insanlığa karşı suçları normalleştirmeyi reddetmede rol oynayabileceği vurgulandı. Açıklama kampanyanın, “İsrail’in soykırımı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu desteği aşındırmaya yönelik dünya çapındaki hareketin bir parçası” olduğunu belirtildi ve Filistin için artan uluslararası eylemlerden ilham alındığını ekledi.

Metin şöyle devam etti:

“Çoğumuz bu dönemde müziği nasıl kullanacağımızdan emin olamadık. No Music For Genocide ile ilk hedefimiz, başkalarını eylemlerini geri kazanmaya ve etkilerini somut bir eyleme yönlendirmeye teşvik etmek. Bu ilk adımı atan tüm sanatçılara, menajerlere ve plak şirketlerine minnettarız — birlikte genişledikçe güçleneceğiz. Bu sadece bir başlangıç.”

Şarkıcı Björk, yayın platformu Spotify’a da sert sözlerle yüklendi ve onu “muhtemelen müzisyenlerin başına gelen en kötü şey” olarak nitelendirdi.

İsveçli gazete Dagens Nyheter’e konuşan sanatçı, turneye çıkmak yerine yeni müzik üretmeyi tercih ettiğini belirterek “Canlı performans yaptığım işin önemli bir parçası ve hep öyle olacak” dedi. Björk, artık genç müzisyenlerin sıkça yapmak zorunda kaldığı gibi turne için para toplamak zorunda olmadığını da vurguladı.

“Bu açıdan,” diye ekledi, “Spotify muhtemelen müzisyenlerin başına gelen en kötü şey. Streaming kültürü bütün bir toplumu ve bütün bir sanatçı neslini değiştirdi.”

Björk yayın platformlarını ilk kez hedef almıyor. 2015’te 'Vulnicura' albümünü Spotify’da yayımlamayı reddetmişti. Sanatçı bu yılın başlarında 'Cornucopia' adlı konser filmini dünyanın dört bir yanındaki sinemalarda gösterime sundu ve 24 Ekim’de turnenin canlı albümünü yayımlayacak.

