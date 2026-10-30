“Bizum Rize”nin yazarları Kurtuluş Social+’ta okurlarla buluşuyor

İletişim Yayınları’ndan çıkan, Alper Taş’ın hazırladığı “Bizum Rize” kitabının yazarları, 31 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da okurlarla buluşacak. Söyleşide Rize’nin siyasi tarihinden ekoloji mücadelesine, kültürel çeşitliliğinden kadınların toplumsal yaşamındaki dönüşüme kadar pek çok konu ele alınacak.

Kurtuluş Social+’ta düzenlenecek söyleşiye kitabın hazırlayıcısı Alper Taş ile yazarlar Nilüfer Taşkın ve İsmail Güney Yılmaz katılacak. Söyleşiyi gazeteci Evrim Kepenek yönetecek.

Saat 16.00’da başlayacak etkinlik, Duatepe Mahallesi, Bozkurt Caddesi No:10/A, Şişli adresindeki Kurtuluş Social+’ta yapılacak.

Rize’nin farklı yüzleri anlatılıyor

“Bizum Rize”, Karadeniz’in doğu ucundaki Rize’yi ve Rizelileri klişelerin ötesine geçerek farklı yönleriyle ele alıyor.

Kitapta Rize’nin siyaset hayatındaki yeri, devrimci mücadele tarihi, ekoloji mücadelesi, Laz ve Hemşin kültürleri, Rizeli kadınların toplumsal yaşamdaki dönüşümü ve gurbetçilik gibi başlıklar yer alıyor.

Çayın Rize’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamındaki etkisinin de ele alındığı kitapta; müzik, edebiyat, hafıza, atma türkü geleneği, atmacacılık, yaylacılık, Rize bezi, serender, hamsi ve futbol gibi kentin kültürel belleğini oluşturan pek çok konuya yer veriliyor.

Alper Taş’ın hazırladığı derlemede Arte Nafiz Avcı, Selçuk Balcı, Şeref Bilsel, Uğur Biryol, Deryanur Can, Hızır Canbaz, Ercüment Ş. Çervatoğlu, Fatma Genç, Ali Hacıalioğlu, S. Refika Kadıoğlu, Fatih Sultan Kar, İbrahim Karaca, Yakup Kepenek, Ayşenur Kolivar, Akif Kurtuluş, Kadriye Müftüoğlu, Yakup Okumuşoğlu, Serhan Pirpir, Ömer Şan, Özlem Şendeniz, Emin Şir, Nilüfer Taşkın, Yüksel Taşkın ve İsmail Güney Yılmaz’ın yazıları bulunuyor.

Etkinlik bilgileri · Tarih: 31 Ekim 2026 Cumartesi · Saat: 16.00 · Konuşmacılar: Alper Taş, Nilüfer Taşkın, İsmail Güney Yılmaz · Moderatör: Evrim Kepenek · Adres: Duatepe Mahallesi, Bozkurt Caddesi No:10/A, -1. kat (Blak Coffee alt kat), Şişli / İstanbul

(EMK)