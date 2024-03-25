“Bizim Evde Eşitlik Var” kitabı çocuklarla buluştu

Eşitlik bilincine sahip çocuklar yetiştirmek amacıyla yola çıkan Evde Eşitlik Var inisiyatifi, AB Sivil Düşün Programı’nın desteğiyle “Bizim Evde Eşitlik Var” kitabını çıkardı.

Evde Eşitlik Var İnisiyatifi, erken çocukluk döneminde duygusal ihmalin önlenmesi konusuna çalışan Geleceğe Dokunan Anneler ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda projeler yürüten Awen for Us’ın iş birliğinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Çocuk gelişiminde önemli konu başlıkları arasında yer alan ve temelleri ailede atılan toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla yola çıkan inisiyatif, kitap ile birlikte “Evde Eşitlik Var Kılavuzu”nu da aileler, okul öncesi eğitimciler ve çocuklarla buluşturdu.

Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven’in katkılarıyla yayına hazırlanan kitabı, Prof. Dr. İsmihan Artan yazdı. Esra Sabık Turgut’un resimlediği “Bizim Evde Eşitlik Var” isimli etkileşimli hikâye kitabı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) katkılarıyla kadın ve çocuk merkezlerine ulaştırıldı.

Hikâye kitabı; kahramanlar Esra ve Murat’ın gözünden renklerin, duyguların, mesleklerin ve ev içi sorumlulukların cinsiyetinin olmadığını göstererek, çocukları eşitlik ve çeşitlilik kavramlarıyla erken yaşlarda tanıştırmayı amaçlıyor.

Elma Çocuk Yayınları'ndan çıkan kitap 3-8 yaş arası çocuklar için uygun.

Evdeki ampulleri hep babalar mı değiştirir? Anneler bozulan eşyaları tamir edemez mi? Kız çocukları futbol oynamaz mı? Erkek çocuklar yemek yapmaya ilgi duyamaz mı?

Esra ve Murat’ın evinde bunların hepsi mümkün. Çünkü bu evde eşitlik var! Bu evdeki herkes işleri eşit şekilde paylaşıyor. İşte o zaman işler kolaylıkla halloluyor.

Hatta taşınırken bile…

Esra ve Murat başka bir eve taşınıyorlar. O gün ailecek, kolilerden çıkan eşyaları yerleştirmek için oradan oraya koşturup duruyorlar. Gül nine ve Hasan dede, onlar taşınırken yardım etmeye karar veriyorlar. Sen de onlara yardım eder misin? Haydi o zaman koliden çıkan eşyaları sahipleriyle buluşturmak için kitaptaki çıkartmaları yerlerine yapıştırmaya başla!