“Bizi hapse atabilirsiniz; ama kimliğimizi elimizden alamazsınız”

Fransız yönetmen Jacques Audiard'ın yönettiği “Emilia Pérez” (2024) filminin başrol oyuncusu Karla Sofía Gascón, sinema tarihine adını yazmaya devam ediyor.

Gascón, 5 Ocak Pazar günü bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen ilk trans kadın oyuncu oldu.

Gascón, kendi kategorisinde ödül kazanamasa da törendeki konuşmasıyla büyük övgü topladı. Oyuncu, ödül töreninde şöyle dedi:

“Bu gece bu renkleri, Budist renklerini seçtim çünkü size bir mesajım var: Işık her zaman karanlığı yener. Bizi hapse atabilirsiniz. Bizi dövebilirsiniz ama ruhumuzu, varlığımızı, kimliğimizi asla elimizden alamazsınız. Özgürlük için sesinizi yükseltin ve deyin ki ‘Ben kazandım. Sizin istediğiniz kişi değilim, kendimim.’”

Uluslararası Af Örgütü ABD de, oyuncunun konuşması ile ilgili dün (7 Ocak) bir açıklama yaparak “Karla Sofía Gascón kendi kategorisinde ödül kazanamamış olabilir; ama konuşmasıyla kalbimizi kazandı. Trans hakları insan haklarıdır ve bu haklar için konuşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var,” dedi.

Emilia Pérez star, Karla Sofía Gascón may not have won in her individual Golden Globes category, but she won our hearts with this speech.



Trans rights are human rights and speaking out for those rights is needed more than ever ✊ pic.twitter.com/rnPAj46TDI