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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 13:50
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 14:01
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“Bizi hapse atabilirsiniz; ama kimliğimizi elimizden alamazsınız”

Uluslararası Af Örgütü ABD, "Emilia Pérez" filmindeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen ilk trans kadın oyuncu Karla Sofía Gascón hakkında bir açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Bizi hapse atabilirsiniz; ama kimliğimizi elimizden alamazsınız”
Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez" filminden bir kare.

Fransız yönetmen Jacques Audiard'ın yönettiği “Emilia Pérez” (2024) filminin başrol oyuncusu Karla Sofía Gascón, sinema tarihine adını yazmaya devam ediyor.

Gascón, 5 Ocak Pazar günü bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen ilk trans kadın oyuncu oldu.

Gascón, kendi kategorisinde ödül kazanamasa da törendeki konuşmasıyla büyük övgü topladı. Oyuncu, ödül töreninde şöyle dedi:

Bu gece bu renkleri, Budist renklerini seçtim çünkü size bir mesajım var: Işık her zaman karanlığı yener. Bizi hapse atabilirsiniz. Bizi dövebilirsiniz ama ruhumuzu, varlığımızı, kimliğimizi asla elimizden alamazsınız. Özgürlük için sesinizi yükseltin ve deyin ki ‘Ben kazandım. Sizin istediğiniz kişi değilim, kendimim.’”

Uluslararası Af Örgütü ABD de, oyuncunun konuşması ile ilgili dün (7 Ocak) bir açıklama yaparak “Karla Sofía Gascón kendi kategorisinde ödül kazanamamış olabilir; ama konuşmasıyla kalbimizi kazandı. Trans hakları insan haklarıdır ve bu haklar için konuşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var,” dedi.

Film ve hakkındaki eleştiriler

Emilia Pérez, mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde yaptığı prömiyerle gösterime girmeden önce büyük yankı uyandırdı.

Film Altın Palmiye için yarıştı ve Jüri Ödülü'nü kazandı; Gascón ise “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alarak bu ödülü kazanan ilk trans kadın oyuncu oldu.

Film, Meksikalı kartel lideri Manitas'ın (Karla Sofía Gascón) cinsiyet geçiş sürecini ve yeni kimliğiyle ailesinin hayatına yeniden dahil olma çabasını konu alıyor.

Ancak filmi kimin övdüğü ve kimin eleştirdiği konusunda keskin bir ayrım var. LGBTİ+ eleştirmenlerin ve savunucuların çoğu, Emilia Pérez'in translık tasvirinin politik olarak sorunlu olduğu görüşünde.

Medya kuruluşu GLAAD, filmi “trans bir kadının son derece gerici bir tasviri” olarak nitelendirdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Emilia Pérez Karla Sofía Gascón trans oyuncular trans görünürlüğü altın küre
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