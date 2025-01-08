“Bizi hapse atabilirsiniz; ama kimliğimizi elimizden alamazsınız”

Fransız yönetmen Jacques Audiard'ın yönettiği “Emilia Pérez” (2024) filminin başrol oyuncusu Karla Sofía Gascón, sinema tarihine adını yazmaya devam ediyor.
Gascón, kendi kategorisinde ödül kazanamasa da törendeki konuşmasıyla büyük övgü topladı. Oyuncu, ödül töreninde şöyle dedi:
“Bu gece bu renkleri, Budist renklerini seçtim çünkü size bir mesajım var: Işık her zaman karanlığı yener. Bizi hapse atabilirsiniz. Bizi dövebilirsiniz ama ruhumuzu, varlığımızı, kimliğimizi asla elimizden alamazsınız. Özgürlük için sesinizi yükseltin ve deyin ki ‘Ben kazandım. Sizin istediğiniz kişi değilim, kendimim.’”
Uluslararası Af Örgütü ABD de, oyuncunun konuşması ile ilgili dün (7 Ocak) bir açıklama yaparak “Karla Sofía Gascón kendi kategorisinde ödül kazanamamış olabilir; ama konuşmasıyla kalbimizi kazandı. Trans hakları insan haklarıdır ve bu haklar için konuşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var,” dedi.
Emilia Pérez star, Karla Sofía Gascón may not have won in her individual Golden Globes category, but she won our hearts with this speech.— Amnesty International USA (@amnestyusa) January 7, 2025
Trans rights are human rights and speaking out for those rights is needed more than ever ✊ pic.twitter.com/rnPAj46TDI
Film ve hakkındaki eleştiriler
Emilia Pérez, mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde yaptığı prömiyerle gösterime girmeden önce büyük yankı uyandırdı.
Film Altın Palmiye için yarıştı ve Jüri Ödülü'nü kazandı; Gascón ise “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alarak bu ödülü kazanan ilk trans kadın oyuncu oldu.
Film, Meksikalı kartel lideri Manitas'ın (Karla Sofía Gascón) cinsiyet geçiş sürecini ve yeni kimliğiyle ailesinin hayatına yeniden dahil olma çabasını konu alıyor.
Ancak filmi kimin övdüğü ve kimin eleştirdiği konusunda keskin bir ayrım var. LGBTİ+ eleştirmenlerin ve savunucuların çoğu, Emilia Pérez'in translık tasvirinin politik olarak sorunlu olduğu görüşünde.
Medya kuruluşu GLAAD, filmi “trans bir kadının son derece gerici bir tasviri” olarak nitelendirdi. (TY)