"Bize iyileştirici söylemler lazım, ayrımcı değil"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (3 Şubat) Antakya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Bir gerçeği şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay garip kaldı, mahzun kaldı

Erdoğan’ın bu sözlerini, muhataplarına sorduk. Yerle bir olmuş Antakya kent merkezindeki Saray Caddesi, Köprübaşı ve Uzunçarşı’da Hataylı yurttaşlara mikrofon uzattık.

Pazar günü olmasına rağmen yarın (5 Şubat) başlayacak okullar öncesi iş olur umuduyla çarşıda tek tük dükkanlar açık, her üç noktada da insan hareketliliği vardı. Mikrofonu gören her yurttaş Hatay hakkında konuşmak istiyor ancak konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına getirdiğinizde çoğunluk duraksıyor. Bu arada şu detayı paylaşmakta fayda var: Mikrofon uzattığımız hemen herkes Erdoğan’ın konuşmasından haberdardı, çok az kişiden “Ne söylediğini bilmiyorum” yanıtı aldık.

“Konuşsak ne değişecek?”

Uzunçarşı’da konuştuğumuz bazı esnaflar, kameranın kapandığını görünce başlıyor söze, “Konuşsak ne değişecek ki?” diyor. Bazısı da çekiniyor, “Buna dair konuşmasam daha iyi.”

Erdoğan’ın konuşmasına tepki gösteren Hataylıların hemen hepsinde öne çıkan birkaç ortak söylem var: “Bu ayrımcı sözler bizi üzüyor”, “Acılarımız daha da katlandı”. “Tehdit gibi bir konuşmaydı.”

Destek verenler ise 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin kazanması halinde “kente hizmet geleceğini” savunuyor.

“Biz ellerimizle yeniden yaparız”

Hatay’da “siyaset üstü bir manzara” ile karşı karşıya olduklarını belirten bir yurttaş, Erdoğan’ın sözlerini “ayrımcı” olarak nitelendirdi, “Bize iyileştirici, birleştirici söylemler lazım” dedi.

“Biz ellerimizle yeniden yaparız binaları, evleri. Açıkta kalmayız. Yaparız, yaptık da. O güce sahibiz. Çünkü biz bu toprakların çocuklarıyız.”

“Şimdi başımıza bir iş gelmesin”

Bir de kameraya konuştuktan sonra konteyner kentte kaldığını belirtip, “Şimdi başımıza bir iş gelmesin” diyerek videosunun yayımlanmamasını isteyen bir yurttaş oldu. Halbuki 30 saniyelik konuşmasında yanlış tek bir söz yoktu, hakikat vardı.

“Bir memlekette hizmet yasalarla olur. Seçimden seçime olmaz. Seçim sonuçlarına göre de olmaz. Yasalar ne diyorsa odur. Bunlara göre gelmesi gerekir hizmetlerin. Sayın Cumhurbaşkanı’nın düşüncesi farklı olabilir. Kendi düşüncesi olabilir. Biz yasalara bakıyoruz. Yasalara göre hizmet bekliyoruz. Niye biz vergi veriyoruz? Vergimizin karşılığında hizmet bekliyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederim.”

(VC)