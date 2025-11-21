11. İstanbul Trans Onur Haftası, 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü kapsamında dün (20 Kasım) Nişantaşı Kedili Park’ta basın açıklaması düzenledi.

Ellerinde öldürülen transların fotoğraflarını ve karanfiller taşıyan komite, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Erkek yargı transları katleden erkekleri cezasızlıkla ödüllendirirken bizlerin kamusal alandaki varoluşu yasaklanmaya çalışılıyor. Dilek İnce’nin ve Hande Kader’in failleri özgürce dolaşırken trans olmak polisin gözaltına alma nedeni olabiliyor. Bu yıl Nida Nazlıer bir erkek tarafından katledildi. Onur ayında Edirne’de 13. kattan canlı yayında atlayarak intihar eden Helin’in son sözleri ‘Bize yaşam hakkı vermiyorlar’ oldu.

“Öfkeliyiz. Bedenlerimize, cinselliğimize, varoluşumuza açtığınız savaş çığrından çıktı. Yastayız. Çok fazla arkadaşımız intihara sürüklendi, öldürüldü. İsyandayız. Biz translar için mücadele etmek hayati bir mesele. Suskun değil, sokaktayız. Saklı değil, örgütlüyüz. Şiddete ve nefrete karşı ses çıkarıyoruz, tüm siyaset yasaklarınıza rağmen sokakları terk etmiyoruz. Yattığınız yer canınızı incitmesin, mücadelenizi sırtlandık. Mücadeleniz, mücadelemizdir. Hepimizin başı sağ olsun.”