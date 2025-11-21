ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 11:50
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 12:01
2 dk Okuma

“Biz translar için mücadele etmek hayati bir mesele”

İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü’nde Nişantaşı’nda basın açıklaması yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Biz translar için mücadele etmek hayati bir mesele”
Fotoğraflar: Müberra Ünsal

11. İstanbul Trans Onur Haftası, 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü kapsamında dün (20 Kasım) Nişantaşı Kedili Park’ta basın açıklaması düzenledi.

Ellerinde öldürülen transların fotoğraflarını ve karanfiller taşıyan komite, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Erkek yargı transları katleden erkekleri cezasızlıkla ödüllendirirken bizlerin kamusal alandaki varoluşu yasaklanmaya çalışılıyor. Dilek İnce’nin ve Hande Kader’in failleri özgürce dolaşırken trans olmak polisin gözaltına alma nedeni olabiliyor. Bu yıl Nida Nazlıer bir erkek tarafından katledildi. Onur ayında Edirne’de 13. kattan canlı yayında atlayarak intihar eden Helin’in son sözleri ‘Bize yaşam hakkı vermiyorlar’ oldu.

“Öfkeliyiz. Bedenlerimize, cinselliğimize, varoluşumuza açtığınız savaş çığrından çıktı. Yastayız. Çok fazla arkadaşımız intihara sürüklendi, öldürüldü. İsyandayız. Biz translar için mücadele etmek hayati bir mesele. Suskun değil, sokaktayız. Saklı değil, örgütlüyüz. Şiddete ve nefrete karşı ses çıkarıyoruz, tüm siyaset yasaklarınıza rağmen sokakları terk etmiyoruz. Yattığınız yer canınızı incitmesin, mücadelenizi sırtlandık. Mücadeleniz, mücadelemizdir. Hepimizin başı sağ olsun.” 

20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü

Trans Hatırlama Günü (Transgender Day of Remembrance, TDoR) olarak da anılan gün, transların uğradığı şiddet ve nefret suçlarına karşı farkındalık yaratmayı ve kaybedilen transları anmayı amaçlıyor.

1998 yılında, trans kadın Rita Hester’ın cinayeti sonrası başlayan bir hareket olarak günde, her yıl 20 Kasım'da dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gün, aynı zamanda transların yaşadığı ayrımcılık, şiddet ve maruz kaldıkları nefret suçları hakkında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Gün ayrıca, trans topluluğunun gücünü ve dünya çapındaki direnişini kutlaması kadar kayıplarını anmasına da vesile oluyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü 11. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi basın açıklaması hande kader trans cinayetleri
