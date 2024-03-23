“Biz temelleri aşk ve sevgi üzerine kurulmuş bir bankayız”

Necati ve Saykolar, kurulduğu günden bu yana ve öncesindeki performans sürecinde farklı sularda dolanan, kafalarına göre takılan, bunun getirdiği rahatlıkla da dinleyiciyle aralarında sağlam bir ilişki kuran bir grup oldu.

Bu toprakların mirası Anadolu Rock harcıyla karılmış, üzerine de grubun kafasının estiği yönden gelen rüzgârın getirdiği armoniyle kendilerine has bir sound oluşturan Necati ve Saykolar’ın yeni şarkısı “Aşk Bankası” tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Günümüzün “maddiyatçı” gönül meselelerine kendilerince değinen grubun yeni şarkısını, yayınladıkları ilk albüm olan “Dur Bak Dinle Geç”ten bu yana nelerin değiştiğini ve dinleyici nezdinde Necati ve Saykolar’ı, grubun vokalisti Necati Karadayı ile konuştuk…

Hakkınızda okuduğum, size tam olarak uyan yorum Ekşi Sözlük’teki “metalic tear” adlı kullanıcıya ait. Şöyle demiş kendisi (tahsihler yazara ait): “metalci bünyelere alaturka havada headbang yaptıran, kırvırtkan bünyelere du hast'ta döktürten efsane adamlar.” Ve bu yorum ilk albümünüz “Dur Bak Dinle Geç”in çıktığı 2014 yılına ait. Bu samimi ve yerinde bir tespitle yapılan yorumun yapılmasına sizin “samimiyetiniz”in neden olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız?

Elbette katılıyoruz. Bizi en iyi tanımlayan yorumlardan biri bu. Sahne bizim için en doğal ve pozitif olduğumuz alan ve bu anı katılımcılarla paylaşmak ruhumuzda var.

Bizi takip eden kitlemiz iyi bilir ki Necati ve Saykolar konserini izlemeye gelen herkes bu etkinliğin mutlak bir parçası olur.

İlk albümünüzün üzerinden 10 yıl geçmiş. Sağlam bir Necati ve Saykolar dinleyicisi var. İşlerin bu haddeye geleceğini öngörmüş müydünüz?

Aslına bakarsanız işin buralara geleceğini hiç düşünmemiştik. Bizim asıl amacımız birbirine sıkıca bağlı 4 dostun eğleneceği sahneler yapmaktı. Ticari bir amaç güderek bir araya gelen bir grup olmadığımız için sahnede yaptığımız her aksiyonu bizzat severek yapıyoruz. Bu doğallık ve özen müziğimizi yukarı taşıyan en temel unsur.

Anadolu Rock ezgilerini modern bir sound’la harmanlıyorsunuz. Ama sadece bu çizgide sabit kaldığınızı da söyleyemeyiz. “Kafaya göre takılma” durumu nasıl bir rahatlık sağlıyor?

Grubun her üyesi müzikal birikim olarak çok dolu. Bu nedenle standartların dışında yelpazemiz çok geniş. Kullandığımız enstrümanların sınırlarını mümkün olduğunca zorluyoruz. Bunu yaparken de ortaya bize özel bir sound, bir tarz çıkıyor. Bu işi severek yaptığımızdan dolayı da performans esnasında çok rahatız.

Yeni şarkınız “Aşk Bankası”nın hikâyesi nedir?

Son zamanlarda ilişkiler hep bir anlaşma/antlaşma sınırları içinde yaşanır oldu. Sadelik ve tevazu günümüzde zayıflık simgesi. Bu yüzden her ilişki büyük sıkıntılarla, savaşlarla sonlanıyor. “Aşk Bankası” bu anlamda kaybettiğimiz anlarımızı anlatan bir şarkı. Bir kalbimiz var ve mevduatımız aşk. Dikkatli ve uzun vadeli kullanmak gerekir.

“Aşk Bankası” gibi ayrılık, hüzün içeren şarkılarınızın sözlerini, mutluluk gibi konuları işleyen şarkılarınızda olduğu gibi ironik, rahat, o “ân” dile geldiği gibi yazıyorsunuz. Kafa bu kadar bozukken, “banka batmışken”, bu kadar ince zekâ isteyen sözler nasıl ortaya çıkıyor?

Aslında bunun beni bile tatmin eden bir cevabı yok. Yazdıklarım sadece yaşadıklarımdan ibaret değil. Empati kurmayı ve karşımdakini gözlemlemeyi seviyorum. Bu benim şarkı sözlerimin oluşmasındaki en kilit nokta.

Sizde var mı böyle “batık banka”?

Biz temelleri aşk ve sevgi üzerine kurulmuş bir bankayız. Batma gibi bir korkumuz yok.

Bundan sonrası için neler var ajandanızda?

Necati ve Saykolar’ın ajandası her zaman doludur. Heybemizde çok proje var. Hepsi sırayla yayında olacak. Şimdilik sürpriz olsun.

(BS/AS)