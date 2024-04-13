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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 13 Nisan 2024 14:38
 ~ Son Güncelleme: 13 Nisan 2024 14:41
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“Biz sokakta yürürken bile GBT yapan kolluk, yaşam alanlarımız istila edilirken nerede?”

20 Kasım Trans İnisiyatifi, trans kadınların sara nöbeti geçiren bir kişiye yardım ettiğini; ancak bunun bir saldırı olarak anlaşılarak Bornova Sokak’taki transfobik lince gerekçe gösterildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Biz sokakta yürürken bile GBT yapan kolluk, yaşam alanlarımız istila edilirken nerede?”
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

İzmir’de Ramazan Bayramının ilk günü (10 Nisan) bir erkek grubunun yoldan geçen bir kadını tekmelediği görüntüler, translara yönelik sistematik şiddetin son örneğini gözler önüne serdi.

20 Kasım Trans İnisiyatifi, trans kadınların sara nöbeti geçiren bir kişiye yardım ettiğini; ancak bunun bir saldırı olarak anlaşılarak Bornova Sokak’taki transfobik lince gerekçe gösterildiğini duyurdu. 

İnisiyatif, yaptığı açıklamada “planlı gözüken” bir kitlenin transların yaşadığı evleri uzun süre taşladığını ve sokakta yürüyen bir kişiye saldırarak gasp ettiğini ifade etti.

unikuir.org'un haberine göre, Alsancak’ta, Bornova Sokak ve çevresinde yaşayan transların uzun süredir can ve mal güvenlikleri tehdit altında. 

"Yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz"

Trans kadınların evlerini hedef alan taşlı saldırının görüntülerini paylaşan İnisiyatif, saldırıları durdurmak için harekete geçmeyen kolluk kuvvetlerine dikkat çekti: 

“Köpeğimizi gezdirirken, arkadaşlarımızla yürürken durdurup keyfi GBT ve gözaltı yapan bu kolluk, bir grup kendini bilmez tarafından yaşam alanlarımız istila edilirken neden yoktu?”

20 Kasım Trans İnisiyatifi, trans kadınlarının yıllarca sokağı güvensiz hale getirdiği gerekçesiyle benzer iftiralara uğradığını; ancak sokağı güvensiz hale getiren asıl faillere rağmen Bornova Sokak’ı ve transların yaşam alanı olan yerleri terk etmeyeceklerini duyurdu.

(EMK)

LGBTİ + lgbti hakları trans cinayetler transfobik saldırı
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