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HABER
Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 11:12
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 11:17
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6 ŞUBAT: BİZİM ELLER FOTOĞRAF SERGİSİ

"Biz her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz"

Beraberiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Özyurt, “18 ay geçmiş olsa da biz her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz depremzedeler olarak. O yüzden kamuoyuna da bunu sunmak istedik” dedi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Biz her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz"

Beraberiz Derneği "6 Şubat: Bizim eller" fotoğraf sergisini Hatay’da Barolar Birliği Konferans Salonu'nda “depremi unutmamak, unutturmamak adına” açtı.

Beraberiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Özyurt, şunları kaydetti:

"Ben Antakyalıyım. Benim gibi depremzede ve topluma duyarlı olan birçok arkadaşın kurmuş olduğu bir derneğiz. Bu serginin esas amacı şu, deprem gerçekliğini unutmamak ve unutturmamak!" 

"6 Şubat deprem felaketi bir katliama dönüştü. Neden katliama dönüştü? Neden enkaz altında kaldık, kurtarılmadık? Neler yaşadık ve şu anda iyileştirme faaliyetleri olarak neler yapılıyor?"

"Aslında bunları fotoğrafla belgeleyerek kamuoyuna sunan bir çalışma oldu. Yol TV Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Akgün'ün kadrajından oluşan bir fotoğraf. Yine diğer depremzedelerin bizimle paylaştığı bazı fotoğraflar da var.”

“Tabi deprem faaliyetlerinde iyileştirme çalışmalarını yapması gereken esas kişiler sivil toplum kuruluşları değil. Aslında biz sivil toplum kuruluşu olarak, gerekli mercilere neler yapması gerektiğini göstermek istiyoruz."

"Yaşadığımız coğrafyada 6 Şubat Deprem felaketi yaşanan ne ilk ne de son katliam oldu. Bu konuda hafızalarımız çok unutkan ve bu unutmanın önüne geçmek adına bunu yapmaya çalışıyoruz. 18 ay geçmiş olsa da biz her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz depremzedeler olarak. O yüzden kamuoyuna da bunu sunmak istedik."

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(EMK)

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