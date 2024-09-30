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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 09:57
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 10:00
2 dk Okuma

“Biz çevirmezsek dünya dönmez”

Çevirmenler Meslek Birliği, 30 Eylül Dünya Çeviri Günü özelinde açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Biz çevirmezsek dünya dönmez”
Fotoğraf: Canva

Bugün, 30 Eylül Dünya Çeviri Günü.

Gün özelinde Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR), çevirmenlerin güvencesiz çalıştırılmasına, sosyal haklarının göz ardı edilmesine dair yazılı bir açıklama yaptı.

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Birliğin açıklaması şöyle:

“Kültür ürünlerini zihin dünyamıza taşıyan, uzakları yakın eden tüm çevirmenlerin 30 Eylül Dünya Çeviri Günü kutlu olsun!

"Kitaplarda, filmlerde, tiyatro oyunlarında duyulan sesimizi bu defa kendi taleplerimizi dile getirmek için yükseltiyoruz. Serbest çalışan pek çok meslek grubu gibi biz çevirmenler de hâlâ sosyal güvenceden yoksunuz. Tek bir eserin çevirisine ayırdığımız haftalar, aylar ve hatta bazen yıllar boyunca verdiğimiz emek sigorta kapsamına alınmıyor, emeklilik hakkımız doğmuyor.

“Herkesin belini büken yüksek enflasyon koşullarında halihazırda güvencesiz çalışan bizler, temel sosyal haklarımızın göz ardı edilmemesi için uzun yıllardır verdiğimiz mücadelenin artık acilen sonuçlanmasına ihtiyaç duyuyoruz. Vergisini ödediğimiz kazancımızın bize tüm çalışanlar gibi sağlık ve emeklilik güvencesi olarak geri dönebilmesi için çevirmenlerin sigorta kapsamına alınmasına yönelik çalışmaların artık tamamlanmasını bekliyoruz.

“Çeviri eserlerimiz aracılığıyla buluştuğumuz okur ve izleyicilerin her daim hissettiğimiz desteğiyle ve yüzlerce üyemizden aldığımız güçle, mesleğimizi hak ettiği koşullara kavuşturma mücadelemizde eriştiğimiz nice başarıya yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm meslektaşlarımızı on sekiz yıldır büyüyüp güçlenen bu umudun parçası olmaya davet ediyoruz. Biz çevirmezsek dünya dönmez!”

Dünya Çeviri Günü

Çevirmenlerin azizi” olarak kabul edilen İncil çevirmeni Aziz Jerome adına her yıl 30 Eylül'de düzenlenen kutlama.

Kutlama ilk başladığı 1953 yılından bu yana FIT (Uluslararası Çeviri Federasyonu) tarafından düzenleniyor.

Gün, çeviri ve dil hizmetlerinin kültürel bağları güçlendirmedeki, uluslararası iletişimi sağlamadaki ve bilgi paylaşımındaki rolüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler 2017 yılında bu günü resmen tanıdı ve çeviri faaliyetlerinin uluslararası işbirliğindeki önemini vurguladı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
30 Eylül Dünya Çeviri Günü çevirmenler emek Çevirmenler Meslek Birliği
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