Bugün, 30 Eylül Dünya Çeviri Günü.

Gün özelinde Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR), çevirmenlerin güvencesiz çalıştırılmasına, sosyal haklarının göz ardı edilmesine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Yayınevi Emekçileri Platformu: Künye emeğimizdir

Birliğin açıklaması şöyle:

“Kültür ürünlerini zihin dünyamıza taşıyan, uzakları yakın eden tüm çevirmenlerin 30 Eylül Dünya Çeviri Günü kutlu olsun!

"Kitaplarda, filmlerde, tiyatro oyunlarında duyulan sesimizi bu defa kendi taleplerimizi dile getirmek için yükseltiyoruz. Serbest çalışan pek çok meslek grubu gibi biz çevirmenler de hâlâ sosyal güvenceden yoksunuz. Tek bir eserin çevirisine ayırdığımız haftalar, aylar ve hatta bazen yıllar boyunca verdiğimiz emek sigorta kapsamına alınmıyor, emeklilik hakkımız doğmuyor.

“Herkesin belini büken yüksek enflasyon koşullarında halihazırda güvencesiz çalışan bizler, temel sosyal haklarımızın göz ardı edilmemesi için uzun yıllardır verdiğimiz mücadelenin artık acilen sonuçlanmasına ihtiyaç duyuyoruz. Vergisini ödediğimiz kazancımızın bize tüm çalışanlar gibi sağlık ve emeklilik güvencesi olarak geri dönebilmesi için çevirmenlerin sigorta kapsamına alınmasına yönelik çalışmaların artık tamamlanmasını bekliyoruz.

“Çeviri eserlerimiz aracılığıyla buluştuğumuz okur ve izleyicilerin her daim hissettiğimiz desteğiyle ve yüzlerce üyemizden aldığımız güçle, mesleğimizi hak ettiği koşullara kavuşturma mücadelemizde eriştiğimiz nice başarıya yenilerini eklemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm meslektaşlarımızı on sekiz yıldır büyüyüp güçlenen bu umudun parçası olmaya davet ediyoruz. Biz çevirmezsek dünya dönmez!”