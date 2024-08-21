"Biz bu ülkede demokrasi ve barış isteyen milyonların sesiyiz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Parti'ye Hazine yardımının kesilmesini istediği ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık için "soysuz" ifadesini kullandığı açıklamasına yanıt verdi.

"Darbeci zihniyetin temsilcisi"

Açıklamasında aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını ya da kapatılmasını öneren Bahçeli'yi "darbeci zihniyetin temsilcisi" olarak nitelendiren DEM Parti, demokrasiyi savunma mesajı verdi.

DEM Parti yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin söylemlerinin Kürt düşmanlığını, partiye olan hazımsızlığı, demokrasi ve hukuk karşıtlığını körüklediğini belirtti ve şöyle devam etti:

"AKP’nin küçük ortağı MHP'nin Genel Başkanı, yaptığı son açıklama ile anayasal düzenin son kırıntılarına da meydan okumaktadır. Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat, galiz söylemlerle siyasette çukurlaşmanın örneğini sergilemektedir. Bu zat ve dile getirdiği anlayış, Türkiye’deki en temel demokrasi, hukuk, insan hakları sorunu haline gelmiştir."

"Bizler de bu ülkenin sahipleriyiz"

Bahçeli'ye DEM Parti'nin milyonlarca oy almış, seçim barajını yıkmış, tüm engellemelere rağmen halkın desteğiyle parlamentoya giren bir parti olduğunu hatırladığı açıklama, şu ifadelerle devam etti:

"Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değildir. Kendisi bu ülkenin sahibi, bizler de kiracısı değiliz. Bizler de bu ülkenin sahipleriyiz. Bahçeli ve ona akıl veren derin dalkavukları akıllarını başlarına almalıdır."

DEM Parti, açıklamada aynı zamanda Bahçeli'nin hedefinde toplumsal barışın olduğunun altını çizdi ve partinin kazandığı hakların tamamının kendisine oy veren milyonların vergisi ve alınteri olduğunu hatırlattı.

DEM Parti'nin X üzerinden yayınladığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

Darbeci Bahçeli’ye yanıt… AKP’nin küçük ortağı MHP'nin Genel Başkanı yaptığı son açıklama ile Kürt düşmanlığını, DEM Parti hazımsızlığını, demokrasi ve hukuk karşıtlığını körüklemekte, anayasal düzenin son kırıntılarına da meydan okumaktadır. Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat, galiz söylemlerle siyasette çukurlaşmanın örneğini sergilemektedir. Bu zat ve dile getirdiği anlayış, Türkiye’deki en temel demokrasi, hukuk, insan hakları sorunu haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesini kapatmayı, anayasal düzeni askıya aldırmayı önerecek kadar darbeci bir zihniyetin temsilcisi olan bu zat ve partisi mafyanın, karanlık ve organize işlerin, gayri ahlaki ve gayri hukuki bütün uygulamaların ve cinayet şebekelerinin merkezi gibi çalışmaktadır. Bu zata hatırlatırız ki, partimiz bu ülkede milyonlarca oy almış, yıllarca sürdürülen ucube seçim barajını yıkmış, çıkarılan her türlü engeli aşmış, tutuklama, saldırı ve her türlü hukuksuzluğa rağmen halkın desteği ile parlamentoya girmiştir. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değildir. Kendisi bu ülkenin sahibi, bizler de kiracısı değiliz. Bizler de bu ülkenin sahipleriyiz. Bahçeli ve ona akıl veren derin dalkavukları akıllarını başlarına almalıdır. Bu tehlikeli oyunla hedef aldığınız toplumsal barıştır. Derdiniz de ülke sevdası değil iktidar, koltuk, rant ve çıkardır. Bu köhnemiş zihniyetiniz Türkiye’yi yangın yerine çevirmekten başka bir işe yaramaz. Partimizin kazandığı hakların tamamı, kendisine oy veren milyonların vergisidir, alınteridir. Biz bu ülkede demokrasi ve barış isteyen milyonların sesiyiz. Öyle sokak kabadayılığıyla hiç kimse partimizi susturamaz. Bizler 90’lı yılların cinayet şebekelerine eyvallah etmedik, bugünkü çakma meydan okumalara da pabuç bırakmayız!

(NK)