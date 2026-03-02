BİV: İşgale direnen halkların ve kadınların yanındayız

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi (BİV), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada işgale karşı direnen halklar ve İranlı kadınlarla dayanışma içinde olduğunu belirten BİV, İran'a yönelik saldırıların özgürlük getirmeyeceğini vurguladı.

"İsrail savaşını süslüyor"

Haziran ayında yaşanan saldırılar sırasında yaptıkları açıklamayı hatırlatan inisiyatif, şunları belirtti:

"İsrail İran'a saldırırken halkı, özellikle kadınları molla rejimine karşı ayaklanmaya çağırıyor. Savaşını, 'Kadınları özgürleştirme' söylemiyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Netanyahu bir yandan İranlı kadınların üzerine bomba yağdırırken, diğer yandan Gazze'de on binlerce kadını öldürüyor, İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinli kadına işkence ediyor ama yine de savaşını 'Jin, jîyan, azadî' yazarak süsleyebiliyor. Bu senaryoyu Amerika'nın Irak ve Afganistan işgallerinden çok iyi tanıyoruz. Bu yüzden bugün, önce kadınlar bu söyleme karşı çıkıyor; 'Bizim özgürlüğümüz sizin ellerinizle gelmeyecek' diyor. Bugün de durum farklı değil."

ABD ve İsrail'in, İran halkının yaşam alanlarına saldırılarında en az 201 kişinin hayatını kaybettiği ve 747 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokul hedef alındı, 85 kız öğrencinin katledildiği belirtiliyor. Saldırıyı canlı yayında 'kadınlar için özgürlük yolu açıldı' diyerek sunan emperyalistler İran'da kadınları ve kız çocuklarını bombalıyor" denildi.

İran'ın Gazze'ye desteğinin "sorun" olarak görüldüğüne dikkat çeken Barış İçin Kadın İnisiyatifi, "Gazze'de işgali 'barış' adı altında aklayan ve Türkiye'nin de parçası olduğu Gazze Barış Kurulu'na üye ülkeler, bölgedeki inşaat ve rant hesaplarını bozacağı için İran'ın Filistin direniş örgütlerine desteğini bir sorun olarak görüyor" dedi.

Açıklamada ABD ve AB'nin ambargolarla İran halkını her geçen gün yoksullaştırdığına vurgu yapıldı ve şöyle denildi:

"Soykırımcı İsrail ise hiçbir yaptırım uygulanmadan bir yandan müzakere sürecinde İran'ı bombalarken diğer yandan Batı Şeria'yı işgal ediyor, Lübnan'a ve Yemen'e saldırıyor. Alevi, Dürzi, Kürt kadınları katleden, 'kadın pazarları' kuran IŞİD zihniyetli HTŞ çetelerinin yönetiminde işlenen insanlık suçlarına rağmen Suriye'ye yönelik ambargolar ise tek tek kaldırılıyor çünkü artık Suriye hava sahası İsrail füzelerine açık. Uluslararası düzenin tüm normları emperyalistlere göre şekilleniyor."

"İranlı kadınlar yalnız değil"

İsrail - ABD saldırganlığı ile molla rejimi arasındaki ikilemde bir özgürlük olamayacağı vurgulanan açıklamada, "Emperyalist güçler tarafından mollaların karşısında bu sefer de şahlar pazarlanırken, İran'da halkların, kadınların kendi özgürlük mücadelesinin sesi görünmez kalıyor" denildi.

"Biz duyuyoruz ve yüksek sesle söylüyoruz: İran halklarını hedef alan bombardıman bir an önce durmalı" çağrısı yapan BİV, kadınlarla dayanışma mesajları da verdi:

"Saldırıları sürdüren ABD ve İsrail'in kullanımına sunulan İncirlik ve Kürecik NATO üsleri derhal kapatılmalı. 22 yılın ardından 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılması planlanan NATO zirvesi iptal edilmeli. Dünyanın her yerinde emperyalist ve siyonist saldırganlık karşısında işgale direnen halkların ve İran'lı kadınların yanındayız."

(AB)