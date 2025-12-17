ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.12.2025 08:26
 SG: Son Güncelleme: 17.12.2025 08:31
Okuma Okuma:  1 dakika

Bitlis’te kar tatili kararı: Eğitime bir gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının devam edeceği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşullarının kent genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bitlis merkez ile Güroymak ilçesine bağlı köylerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı öğrenci ve vatandaşların güvenliğinin dikkate alındığı, bu kapsamda söz konusu bölgelerde eğitime bugün için ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

(EMK)

bitlis belediyesi kar tatili
