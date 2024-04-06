Bitlis’te itiraz süreci sonuçlanmadan mazbata AKP'li adaya verildi

Asker ve polislerin seçmen olarak kaydedildiği Bitlis merkezde, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde AKP adayı Nesrullah Tanğlay 8 bin 900 oyla yüzde 38.23 oy oranına ulaşırken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adayı Mehmet Nezir Karabaş 8 bin 702 oyla yüzde 37.38 oy oranına ulaştı.

Taşımalı seçmenlere rağmen fark 198 oy oldu ve seçim sonuçlarını değiştirebilecek 2 bin 18 oy geçersiz sayıldı.

DEM Parti, Bitlis seçim sonuçlarını YSK'ye taşıdı

Mazbata Akp’li adaya verildi

MA’ haberine göre, DEM Parti Bitlis İl Örgütü'nün tüm oyların yeniden sayılması için İlçe ve İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi.

DEM Parti ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Ancak DEM Parti'nin itiraz süreci devam ederken, mazbata AKP Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay'a verildi.

“Seçim kurulları Akp'ye hizmet ediyor”

DEM Parti Bitlis İl Örgütü’nün X hesabından karara yönelik yapılan paylaşımda “Seçim kurulları Akp'ye hizmet etmektedir. İtirazların olduğu gerekçesiyle birçok kentte hâlâ mazbatalar Dem Partili Eşbaşkanlara verilmezken bunca somut iddialar ile itiraz ettiğimiz Bitlis'te mazbata AKP'li adaya verildi. AKP'nin Kürdistanda bir meşruiyeti kalmamıştır” denildi.

(AD)