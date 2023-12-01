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Yayın Tarihi: 1 Aralık 2023 14:45
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2023 14:47
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Bitlis’te 22 kişi tutuklandı

Dört gün önce Bitlis ve Van’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 43 kişiden 22’sinin tutuklanma gerekçesi “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte yardım etmek" iddiaları.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/01/bitliste-22-kisi-tutuklandi-1.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Bitlis’in Hizan ve Tatvan ilçeleri ile Van’da 28 Kasım’da gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 43 kişiden 22’si tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte yardım etmek" iddialarıyla gözaltına alınan 43 kişiden 7’si 29 Kasım’da serbest bırakıldı.

Dün (30 Kasım) emniyet ve jandarmada ifadeleri tamamlanan 27 kişi ise gece saatlerinde Bitlis Adalet Sarayı'na getirildi.

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Savcılık ifadeleri tamamlananlar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İfadelerin alınmasının ardından 22 kişi tutuklanırken, 5 kişi serbest bırakıldı. 

Adliyeye sevk edilen en az 16 kişinin ise ifade işlemleri devam ediyor. (TY)

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/haber/bitlis-te-sokaga-cikma-yasaklari-koyluler-hayvanlarini-besleyemiyor-281198
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