Bitlis’te 22 kişi tutuklandı
Dört gün önce Bitlis ve Van’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 43 kişiden 22’sinin tutuklanma gerekçesi “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte yardım etmek" iddiaları.
Bitlis’in Hizan ve Tatvan ilçeleri ile Van’da 28 Kasım’da gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 43 kişiden 22’si tutuklandı.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte yardım etmek" iddialarıyla gözaltına alınan 43 kişiden 7’si 29 Kasım’da serbest bırakıldı.
Dün (30 Kasım) emniyet ve jandarmada ifadeleri tamamlanan 27 kişi ise gece saatlerinde Bitlis Adalet Sarayı'na getirildi.
Bitlis ve Van'da en az 43 kişi gözaltına alındı
28 Kasım 2023
Savcılık ifadeleri tamamlananlar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İfadelerin alınmasının ardından 22 kişi tutuklanırken, 5 kişi serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen en az 16 kişinin ise ifade işlemleri devam ediyor. (TY)
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