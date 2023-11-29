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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 13:05
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 13:06
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Bitlis ve Van’da gözaltına alınan 43 kişiden 7’si serbest

Gözaltılara tepki gösteren HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, operasyonlarla köylerin boşaltılmak istendiğini söyleyerek "Bir kişinin ifadesiyle bu kadar insan gözaltına alınamaz," dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/29/bitlis-ve-vanda-gozaltina-alinan-43-kisiden-7si-serbest.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Bitlis’in Hizan ve Tatvan ilçeleri ile Van’da dün (28 Kasım) gerçekleştirilen ev baskınlarında 43 kişi gözaltına alındı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte yardım etmek" iddialarıyla gözaltına alınan 43 kişiden 7’si bugün serbest bırakıldı. 

36 kişinin ifade işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlara tepki gösteren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, yaz aylarından beri Bitlis’teki köylere düzenli olarak operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. 

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Bitlis ve Van'da en az 43 kişi gözaltına alındı
28 Kasım 2023

“Amaçlanan köylerin boşaltılması”

Olan, açıklamasına şöyle devam etti: 

“Yazın bir operasyon yapıldı ve 10 köy aylarca abluka altında kaldı. İnsanlar bahçelerini ekemedi, hasadını yapamadı ve yüzlerce ağaç, askeri araç geçişleri nedeniyle söküldü. Burada amaçlanan köylerin boşaltılması. Köylere kurdukları askeri üslerin etrafının boşaltılmasını ve orada kimsenin yaşamamasını istiyorlar.

“Öç almaya çalışıyorlar. Bir kişinin ifadesiyle bu kadar insan gözaltına alınamaz. Bu insanların arasında çocuk, yaşlı ve hastalar var. Düşman hukuku işletiliyor.

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“Halkımızın her anlamda kendisini savunması gerekiyor. Halkımız haklıdır ve baş eğmeyecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar halkımıza geri adım attıramayacaklar.” (TY)

Bitlis gözaltılar HEDEP operasyon
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