Bitlis ve Van'da en az 43 kişi gözaltına alındı

Bitlis Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerine bağlı köylerde pek çok eve eşzamanlı baskın düzenlendi. Asker ve polislerin yer aldığı baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Hizan’ın Gülpik köyünde 15 kişi, Tatvan'ın Peyandas köyünde ise bir aileden dört kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım etmek" gerekçeleriyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Soruşturmada gizlilik kararı olduğu ve köylerdeki ablukanın devam ettiği belirtildi.

Van'da kötü muamele

Yürütülen soruşturma kapsamında Van'ın Gevaş ve İpekyolu ilçelerinde de çok sayıda eve baskın düzenlendi, en az 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Bitlis'e götürüleceği belirtilirken, her iki operasyonda en az 43 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Van'daki gözaltılar esnasında bazı kişilerin şiddet gördüğü, evlerin kapı ve pencerelerinin kırıldığı kaydedildi. (TY)