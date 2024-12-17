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Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 16:37
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Bitlis'te yaralı kurt tedavi altına alındı

Araba çarptığı tahmin edilen kurt, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bitlis'te yaralı kurt tedavi altına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bitlis’in Tatvan ilçesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarında yaralı kurt gören yurttaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye giden Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kurdu bulunduğu yerden alarak merkeze getirdi.

Sağ ön ayağı ezildiği için yürüyemediği tespit edilen kurt, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

“Felç durumu olduğunu fark ettik”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, belediyenin Sağlık İşleri Müdürü Ömer Atış, kurdun araba çarpması sonucu yaralandığını tahmin ettiklerini söyledi.

Yaralı hayvanı güvenli şekilde merkeze getirerek tedavisine başladıklarını belirten Atış "Sağ ön ayağında ezilme ve felç durumu olduğunu fark ettik. Gerekli ilk müdahaleleri yaptık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek. Sağlığına kavuştuğunda yaban hayatına geri bırakılacak. Vatandaşlarımızın yaralı hayvan gördüklerinde ilgili kurumlara bildirmelerini istiyoruz," dedi. (TY)

Bern Sözleşmesi gereği, kurtlar Türkiye'de koruma altında olması gereken türler arasında yer alıyor. Hem ekolojik hem de kültürel açıdan önemli olan bu türün korunması, yalnızca doğal denge için değil, aynı zamanda Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini sürdürmesi için de hayati öneme sahip.
Haber Yeri
İstanbul
kurtlar Bern Sözleşmesi Bitlis
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