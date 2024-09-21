Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Gülmez, "Çok şükür can kaybımız yok. Diğer kurumlardan yardım talep ettik. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak için çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla koordineli şekilde alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Tunus ve Erkizan mahalleleri yoğunlukta olmak üzere tüm mahallelerimizde ciddi sorunlar meydana geldi. Sorunları gidermek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.