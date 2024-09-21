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Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 14:29
 ~ Son Güncelleme: 21 Eylül 2024 14:36
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Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini arttırdı.

Görseli Büyüt

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Birçok mahallede sel ve taşkınlar nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, caddelerde su ve çamur birikintileri oluştu.

Görseli Büyüt

Bazı tarım arazilerin de zarar gördüğü mahallelerde belediye ekipleri, su ve çamuru tahliye etmek, sokakları yıkmak için çalışma başlattı.

Görseli Büyüt

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçede iki gündür sağanağın etkili olduğunu, bazı noktalarda da sel meydana geldiğini söyledi.

Görseli Büyüt

Gülmez, "Çok şükür can kaybımız yok. Diğer kurumlardan yardım talep ettik. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak için çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla koordineli şekilde alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Tunus ve Erkizan mahalleleri yoğunlukta olmak üzere tüm mahallelerimizde ciddi sorunlar meydana geldi. Sorunları gidermek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.

Görseli Büyüt

İş yerini su basan Bülent Akgün ise "Yağış, mahallelerdeki evlere hasar verdi. İş yerimiz de çamur deryasına döndü" dedi. (AD)

Haber Yeri
İstanbul
sel Bitlis
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