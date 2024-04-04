Bitlis Göroymak’ta belediye YRP’den AKP’ye geçti

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Yıldırım’ın iki oy farkla kazandığı seçimde oylar yeniden sayıldı.

31 Mart seçimlerinde 14 bin 107 oy kullanılan Güroymak’ta, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292, AKP'nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy aldı.

AKP adayı, İlçe Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılması için başvurdu. İtirazın kabul edilmesiyle oylar yeniden sayıldı. Yeniden yapılan seçimde AKP adayı Mutlu'nun oyu 13 arttı ve 4 bin 303 oldu.

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'ın oyu 5 artarak 4 bin 297'ye, Üncü'nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221'e yükseldi.

Sonuçlara göre; AKP’li Eşref Mutlu, Güroymak Belediye Başkanı oldu.

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(RT)