BİSAM: Yoksulluk sınırı 89 bin 768 lira

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Açlık ve Yoksulluk Sınırı Temmuz 2025 Dönem Raporu'nu dün (12 Ağustos Salı) açıkladı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 25 bin 952 lira, yoksulluk sınırı 89 bin 768 lira oldu.

BİSAM’ın Temmuz 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması 25.952 TL’ye yükseldi. Bu rakam, açlık sınırı olarak tanımlanıyor. Gıda dışındaki zorunlu giderler de eklendiğinde, yoksulluk sınırı ise 89.768 TL olarak hesaplandı.

Aile bütçesinin dağılımı

Hesaplamalara göre yetişkin bir erkeğin aylık gıda masrafı 7.302 TL, yetişkin bir kadının 6.936 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 7.214 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 4.500 TL. Bu tutarlar yalnızca sağlıklı beslenme için gerekli minimum harcamaları ifade ediyor. Eğitim, barınma, ulaşım, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar dahil edildiğinde dört kişilik bir ailenin aylık gideri 90 bin TL’ye yaklaşıyor.

Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 42.004 TL olarak belirlendi.

Günlük gıda harcamalarının dağılımı

Temmuz ayında günlük harcamalarda en yüksek payı meyve ve sebze grubu aldı. Ortalama günlük 280,74 TL’lik bu grup toplam gıda masraflarının %32,45’ini oluşturdu.

İkinci sırada 212,96 TL ile süt ve süt ürünleri yer alırken, et-tavuk-balık grubu 161,61 TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Diğer bazı kalemler:

Ekmek: 75,86 TL

Katı ve sıvı yağ: 41,86 TL

Yumurta: 13,56 TL

Şeker, bal, reçel, pekmez: 20,15 TL

Gıda Harcamalarında Farklılıklar

BİSAM, her aile bireyinin ihtiyaç duyduğu gıda gruplarının ve kalori miktarlarının farklılık gösterdiğini hatırlatıyor. Örneğin, ekmek tüketimi erkeklerde kadınlara göre daha fazla olurken; süt ve süt ürünlerinde 10-18 yaş arası gençlerin ihtiyacı yetişkinlerden daha yüksek. Yumurta tüketiminde ise 4-6 yaş grubu öne çıkıyor.

Araştırmanın dayanakları

Rapor, Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilen “Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı” esas alınarak hazırlandı.

Gıda fiyatlarında TÜİK verileri temel alınırken, ekmek fiyatı için İstanbul Halk Ekmek, meyve-sebze fiyatları için zincir marketlerin cari ay internet fiyatları kullanıldı.

Yöntem, yıllar içinde mevsimsel dalgalanmalar ve veri açıklama politikalarındaki değişikliklere göre revize edildi.

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

