ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 08:59
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 09:12
2 dk Okuma

BİSAM: Yoksulluk sınırı 89 bin 768 lira

BİSAM'ın raporuna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 25 bin 952 lira, yoksulluk sınırı 89 bin 768 lira oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BİSAM: Yoksulluk sınırı 89 bin 768 lira
Görsel: Canva

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Açlık ve Yoksulluk Sınırı Temmuz 2025 Dönem Raporu'nu dün (12 Ağustos Salı) açıkladı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 25 bin 952 lira, yoksulluk sınırı 89 bin 768 lira oldu.

BİSAM’ın Temmuz 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması 25.952 TL’ye yükseldi. Bu rakam, açlık sınırı olarak tanımlanıyor. Gıda dışındaki zorunlu giderler de eklendiğinde, yoksulluk sınırı ise 89.768 TL olarak hesaplandı.

Aile bütçesinin dağılımı

Hesaplamalara göre yetişkin bir erkeğin aylık gıda masrafı 7.302 TL, yetişkin bir kadının 6.936 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 7.214 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 4.500 TL. Bu tutarlar yalnızca sağlıklı beslenme için gerekli minimum harcamaları ifade ediyor. Eğitim, barınma, ulaşım, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar dahil edildiğinde dört kişilik bir ailenin aylık gideri 90 bin TL’ye yaklaşıyor.

Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 42.004 TL olarak belirlendi.

Günlük gıda harcamalarının dağılımı

Temmuz ayında günlük harcamalarda en yüksek payı meyve ve sebze grubu aldı. Ortalama günlük 280,74 TL’lik bu grup toplam gıda masraflarının %32,45’ini oluşturdu.
İkinci sırada 212,96 TL ile süt ve süt ürünleri yer alırken, et-tavuk-balık grubu 161,61 TL ile üçüncü sırada yer aldı.
Diğer bazı kalemler:

  • Ekmek: 75,86 TL
  • Katı ve sıvı yağ: 41,86 TL
  • Yumurta: 13,56 TL
  • Şeker, bal, reçel, pekmez: 20,15 TL

Gıda Harcamalarında Farklılıklar

BİSAM, her aile bireyinin ihtiyaç duyduğu gıda gruplarının ve kalori miktarlarının farklılık gösterdiğini hatırlatıyor. Örneğin, ekmek tüketimi erkeklerde kadınlara göre daha fazla olurken; süt ve süt ürünlerinde 10-18 yaş arası gençlerin ihtiyacı yetişkinlerden daha yüksek. Yumurta tüketiminde ise 4-6 yaş grubu öne çıkıyor.

Araştırmanın dayanakları

Rapor, Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilen “Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı” esas alınarak hazırlandı.

  • Gıda fiyatlarında TÜİK verileri temel alınırken, ekmek fiyatı için İstanbul Halk Ekmek, meyve-sebze fiyatları için zincir marketlerin cari ay internet fiyatları kullanıldı.
  • Yöntem, yıllar içinde mevsimsel dalgalanmalar ve veri açıklama politikalarındaki değişikliklere göre revize edildi.

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Temmuz enflasyonu: 143 harcama grubundan 120’sinde zam var
Temmuz enflasyonu: 143 harcama grubundan 120’sinde zam var
4 Ağustos 2025
İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 2,62
İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 2,62
1 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bisam asgari ücret yoksullar yoksulluk araştırması
ilgili haberler
BİSAM açıkladı: Yoksulluk sınırı 65 bin lirayı aştı
15 Temmuz 2024
/haber/bisam-acikladi-yoksulluk-siniri-65-bin-lirayi-asti-297498
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BİSAM açıkladı: Yoksulluk sınırı 65 bin lirayı aştı
15 Temmuz 2024
/haber/bisam-acikladi-yoksulluk-siniri-65-bin-lirayi-asti-297498
Sayfa Başına Git