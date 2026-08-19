TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.08.2026 11:04 19 Tebax 2026 11:04
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.08.2026 11:24 19 Tebax 2026 11:24
Xwendin Xwendin:  2 xulek

BÎSAM: Sînorê hejariyê ji 122 hezar lîreyî derbas bû

Li gorî rapora BÎSAMê, ji bo ku malbateke 4 kesî karibe xwarineke tendurist û hevseng bixwe, divê mehane 37 hezar û 203 lîreyan xerc bike. Sînorê hejariyê jî gihişt 122 hezar û 217 lîreyan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
BÎSAM: Sînorê hejariyê ji 122 hezar lîreyî derbas bû
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Navenda Lêkolînên Çînayetî ya Sendîkaya Karkerên Metalê yên Yekbûyî (BÎSAM), Rapora Birçîbûn û Hejariyê ya Tebaxa 2026an belav kir.

Ji bo ku malbateke 4 kesî karibe xwarineke tendurist û hevseng bixwe, divê mehane 37 hezar û 203 lîreyan xerc bike. Ev jî tê wê wateyê sînorê birçîbûnê di Tebaxê de derketiye 37 hezar û 203 lîreyan.

Sînorê hejariyê 122 hezar e

Li ser bingeha sînorê birçîbûnê û bi hîmgirtina lêçûnên serfkirinê yên malbatan, sînorê hejariyê jî wekî 122 hezar û 217 lîre hatiye diyarkirin.

Lêçûna mehane ya xurekên ku ji bo xwarineke tendurist û hevseng a mêrekî mezin pêwîst dike, 10 hezar û 25 lîre hatiye diyarkirin.

Ev yek ji bo jineke mezin 9 hezar û 649 lîre, ji bo ciwanekî 15-18 salî 10 hezar û 473 lîre û ji bo zarokekî 4-6 salî jî 7 hezar û 57 lîre ye.

Di nav lêçûnên rojane yên tebaxê de, bi 431,31 lîreyan barê herî giran ket ser milê şîr û berhemên şîr. Li pey vê, bi lêçûna 288,82 lîreyan koma sebze û fêkî tê.

Goştê sor, masî û mirîşk bi 209,80 lîreyan bû komeke din a girîng a xurekê ku di lêçûnan de derdikeve pêş.

Lêçûna ku ji bo hêkan pêwîst dike jî wekî 24,90 lîreyan hatiye diyarkirin.

Ev pere ji bo dexl û danê hişk 28,87 lîre; ji bo koma birinc, savar, meqarne û arvan 19,14 lîre; ji bo nan 86,67 lîre; ji bo rûn û zeytê 78,43 lîre û ji bo şekir, hingiv, rîçal û dimsê jî 43,98 lîre ye.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
bisam sînorê birçîbûnê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê