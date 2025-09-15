BİSAM: Açlık sınırı 26 bini, yoksulluk sınırı ise 90 bin lirayı aştı

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Türkiye’de açlık sınırının 26 bin 149 lirayı, yoksulluk sınırının 90 bin 450 lirayı bulduğunu açıkladı.

BİSAM, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yılı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM beslenme kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı ağustos 2025 için 26 bin 149 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 90 bin 450 lira olarak gerçekleşmiştir."

Kalori hesabı farkı

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklılık gösterdiğini belirten BİSAM, "Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 7 bin 347 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 6 bin 969, 15-18 yaş bir genç için 7 bin 281, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 553 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 26 bin 149 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır" açıklamasını yaptı.

BİSAM'ın diğer kalemlerde paylaştığı rakamlar ise şöyle:

"Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 90 bin 450 liraya ulaşmaktadır. Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 42 bin 234 lira olmalıdır. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 42 bin 234 lira olarak tespit edilmiştir."



TIKLAYINIZ: BİSAM Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos 2025 Dönem Raporu

(AB)