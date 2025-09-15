ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 11:34
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 11:49
2 dk Okuma

BİSAM: Açlık sınırı 26 bini, yoksulluk sınırı ise 90 bin lirayı aştı

BİSAM’a göre, Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenme için aylık gıda harcaması 26 bin 149 TL, tüm temel ihtiyaçlar dahil yoksulluk sınırı ise 90 bin 450 TL’ye ulaşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BİSAM: Açlık sınırı 26 bini, yoksulluk sınırı ise 90 bin lirayı aştı
Fotoğraf: Evrensel

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Türkiye’de açlık sınırının 26 bin 149 lirayı, yoksulluk sınırının 90 bin 450 lirayı bulduğunu açıkladı.

BİSAM, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yılı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM beslenme kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 26 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 26 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
30 Haziran 2025

"Hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı ağustos 2025 için 26 bin 149 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 90 bin 450 lira olarak gerçekleşmiştir."

Kalori hesabı farkı

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklılık gösterdiğini belirten BİSAM, "Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 7 bin 347 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 6 bin 969, 15-18 yaş bir genç için 7 bin 281, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 553 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 26 bin 149 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır" açıklamasını yaptı.

BİSAM'ın diğer kalemlerde paylaştığı rakamlar ise şöyle:

"Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 90 bin 450 liraya ulaşmaktadır. Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 42 bin 234 lira olmalıdır. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 42 bin 234 lira olarak tespit edilmiştir."


TIKLAYINIZ: BİSAM Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos 2025 Dönem Raporu

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
bisam yoksulluk sınırı açlık sınırı Birleşik Metal-İş
ilgili haberler
BİSAM: Yoksulluk sınırı 89 bin 768 lira
13 Ağustos 2025
/haber/bisam-yoksulluk-siniri-89-bin-768-lira-310360
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 26 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
30 Haziran 2025
/haber/turk-is-aclik-siniri-26-bin-tl-yi-yoksulluk-siniri-85-bin-tl-yi-asti-308976
Açlık sınırı, daha yürürlüğe girmeyen asgari ücretle farkı şimdiden kapattı
30 Aralık 2024
/haber/aclik-siniri-daha-yururluge-girmeyen-asgari-ucretle-farki-simdiden-kapatti-303200
Açlık sınırı 20 bin TL’yi aştı
1 Kasım 2024
/haber/aclik-siniri-20-bin-tlyi-asti-301307
Açlık sınırı 19 bin, yoksulluk sınırı 62 bin TL'yi geçti
30 Temmuz 2024
/haber/aclik-siniri-19-bin-yoksulluk-siniri-62-bin-tl-yi-gecti-298006
BİSAM açıkladı: Yoksulluk sınırı 65 bin lirayı aştı
15 Temmuz 2024
/haber/bisam-acikladi-yoksulluk-siniri-65-bin-lirayi-asti-297498
Açlık sınırı asgari ücretle arasındaki farkı kapatıyor
30 Ocak 2024
/haber/aclik-siniri-asgari-ucretle-arasindaki-farki-kapatiyor-291207
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BİSAM: Yoksulluk sınırı 89 bin 768 lira
13 Ağustos 2025
/haber/bisam-yoksulluk-siniri-89-bin-768-lira-310360
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 26 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
30 Haziran 2025
/haber/turk-is-aclik-siniri-26-bin-tl-yi-yoksulluk-siniri-85-bin-tl-yi-asti-308976
Açlık sınırı, daha yürürlüğe girmeyen asgari ücretle farkı şimdiden kapattı
30 Aralık 2024
/haber/aclik-siniri-daha-yururluge-girmeyen-asgari-ucretle-farki-simdiden-kapatti-303200
Açlık sınırı 20 bin TL’yi aştı
1 Kasım 2024
/haber/aclik-siniri-20-bin-tlyi-asti-301307
Açlık sınırı 19 bin, yoksulluk sınırı 62 bin TL'yi geçti
30 Temmuz 2024
/haber/aclik-siniri-19-bin-yoksulluk-siniri-62-bin-tl-yi-gecti-298006
BİSAM açıkladı: Yoksulluk sınırı 65 bin lirayı aştı
15 Temmuz 2024
/haber/bisam-acikladi-yoksulluk-siniri-65-bin-lirayi-asti-297498
Açlık sınırı asgari ücretle arasındaki farkı kapatıyor
30 Ocak 2024
/haber/aclik-siniri-asgari-ucretle-arasindaki-farki-kapatiyor-291207
Sayfa Başına Git