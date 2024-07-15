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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2024 15:42
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2024 17:55
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BİSAM açıkladı: Yoksulluk sınırı 65 bin lirayı aştı

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken harcamalarının toplam tutarının ise en az 30.604 lira olduğu kaydedildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
BİSAM açıkladı: Yoksulluk sınırı 65 bin lirayı aştı
Fotoğraf: canva

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) Haziran 2024 raporunu açıkladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin TL, yoksulluk sınırı ise 65 bin TL'yi geçti. 

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Tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 30 bin TL'nin üzerinde. Sağlıklı beslenmek için dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 19 bin 44 TL.

Eğitim, sağlık, barınma gibi ek giderlerle birlikte bu tutar 65 bin 874 TL'ye ulaşıyor. Tek kişilik hane için bu tutar en az 30 bin 604 TL.

Aynı araştırmada, tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 30 bin 604 lira olarak hesaplandı. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı 634,80 lira olarak saptandı.

Detaylar

*TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Haziran 2024 için 19 bin 44 lira olarak hesaplandı.

*Hesaplamada bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğuna dikkat çekilirken, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 65 bin 874 lira olarak gerçekleşti.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösterdiğine değinilen raporda yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 5.330 lira olduğu hesaplandı.

Zorunlu harcama

*Bu değerin yetişkin bir kadın için 5.056, 15-18 yaş bir genç için 5.336, 4-6 yaş arası bir çocuk için 3.323 lira olduğu kaydedildi. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 19 bin 45 lira olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı olduğuna dikkat çekildi.

*Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarının ise 65 bin 874 lira olarak hesaplandığı vurgulandı. 

*Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken harcamalarının toplam tutarının ise en az 30.604 lira olduğu kaydedildi. 

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(EMK)

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