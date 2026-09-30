TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 30.09.2026 16:05 30 Îlon 2026 16:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.09.2026 16:15 30 Îlon 2026 16:15
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Biryara girtina malpera T24 û hesabên wê yên medyayên civakî hat dayîn

Li gorî daxuyaniya Serdozgeriya Stenbolê, ev biryar di çarçoveya lêpirsîna bi navê "Malbata min ewle ye" de hatiye dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Biryara girtina malpera T24 û hesabên wê yên medyayên civakî hat dayîn
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komara Stenbolê ragihand ku malpera nûçeyan ya T24 û hesabên wê yên medyayên civakî bi biryara Dadgeha Ceza ya Sulhê ya Stenbolê ya 1emîn hatine girtin.

Hat ragihandin ku di sala dawî de li T24ê 118 naverok hatine weşandin û Serdozgerî van naverokan di çarçoveya “propagandaya LGBT” de nirxandiye.

Biryara girtinê ji bo pêkanîna wê ji Serokatiya Ewlekariya Sîber re hatiye şandin.

Di daxuyaniya Serdozgeriya Komara Stenbolê de hate gotin:

“Di çarçoveya lêpirsîna ‘Malbata min ewle ye’ ya ku ji aliyê Serdozgeriya Komara Stenbolê ve tê meşandin de, malpera nûçeyan ya T24 û hesabên wê yên medyayên civakî, ku di sala dawî de 118 naverokên bi taybetmendiya propagandaya LGBT hilberandine, ji aliyê Dadgeha Ceza ya Sulhê ya Stenbolê ya 1emîn ve hatine girtin. Biryara girtinê ji bo pêkanîna wê ji Serokatiya Ewlekariya Sîber re hatiye şandin.”

(FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
t24 qedexekirin girtin Malper
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê