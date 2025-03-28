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Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 12:24
1 dk Okuma

İMAMOĞLU PROTESTOLARI

BİRTEK-SEN üyesi Halil Kara tutuklandı

Saraçhane eylemlerine katıldığı için 26 Mart’ta gözaltına alınan Kara, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BİRTEK-SEN üyesi Halil Kara tutuklandı
*Saraçhane'de polis müdahalesi (Fotoğraf: Ali Dinç/bianet)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katılanlara yönelik tutuklama furyası devam ediyor.

Saraçhane eylemlerine katılan ve 26 Mart’ta ev baskınıyla gözaltına alınan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi ve eski Özak Tekstil işçisi Halil Kara, dün (27 Mart) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİRTEK-SEN, Kara’nın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

*Halil Kara (sağdaki) (Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X)

“Anayasal ve demokratik bir hak olan protesto hakkı suç değildir,” diyen BİRTEK-SEN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Öğrenciler, işçiler, sendikacılar… Bütün bir halk susturulmak isteniyor. Bizi baskı, sefalet ve kölelik düzenine mahkûm etmek isteyen bu zulme boyun eğmeyeceğiz! Bütün tutuklular serbest bırakılsın!”

Yerlikaya'dan protesto açıklaması: Bin 879 gözaltı, 260 tutuklama
Yerlikaya'dan protesto açıklaması: Bin 879 gözaltı, 260 tutuklama
27 Mart 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Saraçhane eylemleri birtek-sen
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