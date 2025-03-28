BİRTEK-SEN üyesi Halil Kara tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katılanlara yönelik tutuklama furyası devam ediyor.

Saraçhane eylemlerine katılan ve 26 Mart’ta ev baskınıyla gözaltına alınan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi ve eski Özak Tekstil işçisi Halil Kara, dün (27 Mart) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİRTEK-SEN, Kara’nın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

*Halil Kara (sağdaki) (Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X)

“Anayasal ve demokratik bir hak olan protesto hakkı suç değildir,” diyen BİRTEK-SEN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Öğrenciler, işçiler, sendikacılar… Bütün bir halk susturulmak isteniyor. Bizi baskı, sefalet ve kölelik düzenine mahkûm etmek isteyen bu zulme boyun eğmeyeceğiz! Bütün tutuklular serbest bırakılsın!”

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(VC)