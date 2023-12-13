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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 19:18
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 19:18
1 dk Okuma

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı

Türkmen: "Özak işçileri bu kölelik düzenine ve patron değnekçisi sarı sendika düzenine boyun eğmeyecek. Özak işçileri kazanacak! İşçi sınıfı kazanacak!"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/birtek-sen-genel-baskani-mehmet-turkmen-hakkinda-tutuklama-talebi.jpg
Fotoğraf: Evrensel

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’dan bu yana direnişte olan işçilere ve sendikalarına yönelik baskılar sürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 11 Aralık’ta gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"İşçi sınıfı kazanacak"

Türkmen’le birlikte gözaltına alınan üç sendika yöneticisi ve dört Özak Tekstil işçisi, adli kontrol şartıyla bu akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkmen, şöyle dedi:

"Ne yaparsanız yapın, direne direne kazanacağız! Alayınıza direneceğiz! Özak işçileri bu kölelik düzenine ve patron değnekçisi sarı sendika düzenine boyun eğmeyecek! Özak işçileri kazanacak! İşçi sınıfı kazanacak!"

(VC/TY)

birtek-sen mehmet türkmen Urfa Özak Tekstil işçileri özak tekstil direnişi
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DİRENİŞİN 17. GÜNÜ
Özak Tekstil işçilerine bir kez daha jandarma müdahalesi
13 Aralık 2023
/haber/ozak-tekstil-iscilerine-bir-kez-daha-jandarma-mudahalesi-289241
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