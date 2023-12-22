BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen: DİSK'ten açıklama bekliyoruz

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Urfa'da yürüttükleri Özak Tekstil direnişini 20 Aralık'ta İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’deki programında anlattı.

Türkmen, yayının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yayına girmeden önce şöyle bir bilgi aldık: Yayından önce DİSK’ten birileri arayıp 'bu adam DİSK’ten atıldı, yayına çıkarmayın' demiş" ifadelerini kullandı.

bianet'e konuşan Mehmet Türkmen, söz konusu bilgiyi İsmail Küçükkaya'nın verdiğini belirterek, "Konuyla ilgili DİSK yönetiminden bir açıklama bekliyoruz" dedi.

İsmail Küçükkaya’ya ya da Halk TV’ye söz konusu telefonun nereden geldiğine dair 'çok güçlü bir tahmini olduğunu' belirten Türkmen, DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan’ı işaret etti:

Belli ki DİSK’ten birileri bizim yayına çıkarılmamamız için bir temas kurulmuş ki İsmail Küçükkaya kendini böyle bir açıklama yapmak zorunda hissetti. Zaten yayın öncesinde de Küçükkaya’yla aramızda bu yönde bir konuşma geçti.

Yayında konu DİSK’e geldi. Halbuki bizim DİSK’le ilgili bir gündemimiz yoktu. Küçükkaya “Siz DİSK’ten atılmışsınız, böyle bir bilgi var” diye sorunca biz de anlattık.

Hatta açıklamamız üzerine Küçükkaya araya girip "Agrobay’da da böyle oldu" gibi DİSK’i eleştiren ifadeler kullandı. Orada biz müdahale edip "Haksızlık etmeyelim, bunu DİSK’in tamamına mal etmeyelim. Mücadeleci sendikalar da var, haksızlık olur" dedik.

Yayından sonra DİSK Yönetim Kurulu'nda olan ve aynı zamanda DİSK’e bağlı bir sendikanın genel başkanı olan bir arkadaşımız Küçükkaya’yla iletişime geçip, arayanın kim olduğunu sordu. Küçükkaya aramayı yalanlamadı ama kim olduğu konusunda bilgi de vermedi. Bunu anlıyoruz. Tabii ki bir gazeteci kaynağını vermeyebilir. Ancak burada mesele şu: Biz orada DİSK’in tamamını suçlayan bir açıklama yapmadık.

Kaldı ki İsmail Bey'e ve Halk TV’ye bu yönde telefonun nereden geldiğine dair de çok güçlü bir tahminim var. Benim daha önce bölge temsilciliğini yaptığım ve patronla işbirliği yaparak beni uzaklaştıran DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan’dan, doğrudan ya da dolaylı olarak geldiğini biliyorum.

Kazım Doğan; Uğur Tekstil döneminde açıktan patronla pazarlık yapan, patronun isteği üzerine bölgeyi örgütleyen bölge temsilcisini görevden almış, Uğur Tekstil’in sendikal nedenle işten attığı 100 işçiye sahip çıkmak bir yana işçilerin açtığı davada bile mahkemede patronun yanında şahitlik yapmış bir isim.

DİSK yönetimi konfederasyon olarak "Böyle bir şey yok, bu iftiradır" diyorsa bu DİSK yönetiminin Kazım Doğan’a kefil olduğu anlamına gelir. Ben bu konunun DİSK’e ve konfederasyonun tamamına mal edilmesinin haksızlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kazım Doğan’a ve Tekstil İşçileri Sendikası’nın davranışlarına kefil olmayacağını düşündüğüm DİSK’ten bir açıklama bekliyoruz.

Eğer açıklama yapmazsa böyle bir aramanın olduğunu daha somut bir şekilde kanıtlayacak açıklamayı yapacağız.