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Yayın Tarihi: 22 Aralık 2023 17:30
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2023 21:21
3 dk Okuma

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen: DİSK'ten açıklama bekliyoruz

Halk TV'deki yayına çıkarmama iddiası ve DİSK tartışması üzerine konuşan Mehmet Türkmen, "DİSK'in Kazım Doğan’a ve Tekstil İşçileri Sendikası’nın davranışlarına kefil olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen: DİSK'ten açıklama bekliyoruz

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Urfa'da yürüttükleri Özak Tekstil direnişini 20 Aralık'ta İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’deki programında anlattı.

Türkmen, yayının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yayına girmeden önce şöyle bir bilgi aldık: Yayından önce DİSK’ten birileri arayıp 'bu adam DİSK’ten atıldı, yayına çıkarmayın' demiş" ifadelerini kullandı.

bianet'e konuşan Mehmet Türkmen, söz konusu bilgiyi İsmail Küçükkaya'nın verdiğini belirterek, "Konuyla ilgili DİSK yönetiminden bir açıklama bekliyoruz" dedi.

İsmail Küçükkaya’ya ya da Halk TV’ye söz konusu telefonun nereden geldiğine dair 'çok güçlü bir tahmini olduğunu' belirten Türkmen, DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan’ı işaret etti:

Belli ki DİSK’ten birileri bizim yayına çıkarılmamamız için bir temas kurulmuş ki İsmail Küçükkaya kendini böyle bir açıklama yapmak zorunda hissetti. Zaten yayın öncesinde de Küçükkaya’yla aramızda bu yönde bir konuşma geçti.

Yayında konu DİSK’e geldi. Halbuki bizim DİSK’le ilgili bir gündemimiz yoktu. Küçükkaya “Siz DİSK’ten atılmışsınız, böyle bir bilgi var” diye sorunca biz de anlattık.

Hatta açıklamamız üzerine Küçükkaya araya girip "Agrobay’da da böyle oldu" gibi DİSK’i eleştiren ifadeler kullandı. Orada biz müdahale edip "Haksızlık etmeyelim, bunu DİSK’in tamamına mal etmeyelim. Mücadeleci sendikalar da var, haksızlık olur" dedik.

Yayından sonra DİSK Yönetim Kurulu'nda olan ve aynı zamanda DİSK’e bağlı bir sendikanın genel başkanı olan bir arkadaşımız Küçükkaya’yla iletişime geçip, arayanın kim olduğunu sordu. Küçükkaya aramayı yalanlamadı ama kim olduğu konusunda bilgi de vermedi. Bunu anlıyoruz. Tabii ki bir gazeteci kaynağını vermeyebilir. Ancak burada mesele şu: Biz orada DİSK’in tamamını suçlayan bir açıklama yapmadık.

Kaldı ki İsmail Bey'e ve Halk TV’ye bu yönde telefonun nereden geldiğine dair de çok güçlü bir tahminim var. Benim daha önce bölge temsilciliğini yaptığım ve patronla işbirliği yaparak beni uzaklaştıran DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan’dan, doğrudan ya da dolaylı olarak geldiğini biliyorum.

Kazım Doğan; Uğur Tekstil döneminde açıktan patronla pazarlık yapan, patronun isteği üzerine bölgeyi örgütleyen bölge temsilcisini görevden almış, Uğur Tekstil’in sendikal nedenle işten attığı 100 işçiye sahip çıkmak bir yana işçilerin açtığı davada bile mahkemede patronun yanında şahitlik yapmış bir isim.

DİSK yönetimi konfederasyon olarak "Böyle bir şey yok, bu iftiradır" diyorsa bu DİSK yönetiminin Kazım Doğan’a kefil olduğu anlamına gelir. Ben bu konunun DİSK’e ve konfederasyonun tamamına mal edilmesinin haksızlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kazım Doğan’a ve Tekstil İşçileri Sendikası’nın davranışlarına kefil olmayacağını düşündüğüm DİSK’ten bir açıklama bekliyoruz.

Eğer açıklama yapmazsa böyle bir aramanın olduğunu daha somut bir şekilde kanıtlayacak açıklamayı yapacağız.

Kazım Doğan, Mehmet Türkmen’i 2022’deki Uğur Tekstil direnişi sonrasında "DİSK/Tekstil Antep Bölge Temsilciliği" görevinden almıştı. Türkmen ardından BİRTEK-SEN’i kurmuştu. 

Küçükkaya: DİSK yöneticilerini töhmet altında bırakmayayım

Küçükkaya’nın bugünkü yayında “Mehmet Türkmen’i tanımıyordum. O yüzden ‘Siz DİSK’ten atıldınız mı diye sordum’. DİSK yönetiminden bana ya da Halk TV’ye telefon açılıp da ‘Bu kişiyi yayına almayın’ gibi bir telefon gelmedi. Bunu düzelteyim ki DİSK yöneticilerini töhmet altında bırakmayayım” şeklindeki açıklamasına da değinen Türkmen, Küçükkaya’nın daha önceki konuşmalarında bunu yalanlamadığını söyledi.

DİSK: Akıl dışı bir itham

Bunun üzerine DİSK, Küçükkaya'nın açıklamasını paylaşarak "Gelirde vergide adalet ve insanca yaşanacak ücret için Edirne'den Artvin'e kent kent, meydan meydan kitlesel işçi buluşmalarını örgütlediğimiz bir süreçte akıl dışı bir ithamın bu mücadeleyi sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

DİSK'in açıklamasını alıntılayan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu da "Gelirde vergide adalet ve insanca yaşanacak ücret için işçi buluşmalarında Edirne, Kırşehir, Mersin, Antalya, İzmir, Artvin, Eskişehir ve Kocaeli'nin ardından bugün Bursa'dayız, meydanlardayız. DİSK, tüm işçilerle, emekçilerle, tüm sınıf kardeşlerimizle yoluna devam ediyor!" demekle yetindi. 

(HA)

DİSK mehmet türkmen özak tekstil özak tekstil direnişi birtek-sen
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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