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HABER
Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 13:58
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2024 14:07
2 dk Okuma

BİRTEK-SEN'e 1,5 milyon liralık ceza Meclis gündeminde

EMEP’li Karaca ve Bayhan, “Çalışma Bakanlığı, işçilerin sendikal haklarını tanımayan ve baskı yapan patron Özak Tekstil’e yaptırımda bulunmadığı gibi; tüm dünya tarafından hak ihlaline uğradığı tespit edilen işçilerin haklarını savunan sendikayı cezalandırdı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BİRTEK-SEN'e 1,5 milyon liralık ceza Meclis gündeminde
*EMEP'li vekiller Sevda Karaca ve İskender Bayhan (Fotoğraf: TBMM)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, “Özak Tekstil’de sendikal baskı kurduğu” iddiasıyla Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN) 1,5 milyon liralık idari para cezası kesmesi Meclis gündemine taşındı.

Çalışma Bakanlığı'ndan BİRTEK-SEN'e 1,5 milyon lira idari para cezası
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Çalışma Bakanlığı'ndan BİRTEK-SEN'e 1,5 milyon lira idari para cezası
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Emek Partisi (EMEP) milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan, Özak Tekstil işçilerinin 80 gün süren hak arama mücadelesi boyunca yaşadıkları baskıları hatırlattı, “Türkiye Barolar Birliği ve ülkenin köklü hukuk kurumları yaptıkları açıklamalarda işçilerin başta çalışma, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olmak üzere yaşadıkları hak ihlallerine dikkat çekmişlerdir” dedi.

“Bakanlık bütün bu çağrılara rağmen işçilerin hak ve taleplerine kulak vermemiş, işçiler lehine harekete geçmemiştir” diyen Karaca ve Bayhan, buna karşın, “sendikal baskı” kurduğu iddiasıyla BİRTEK-SEN’e yaklaşık 1,5 milyon lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

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“Özak Tekstil, bakanlık üzerinde etki sahibi mi?”

“Bakanlığınız, işçilerin sendikal haklarını tanımayan ve baskı yapan patron Özak Tekstil’e yaptırımda bulunmadığı gibi; tüm dünya tarafından hak ihlaline uğradığı tespit edilen işçilerin haklarını savunan sendikayı cezalandırmıştır” diyen Karaca ve Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

  • Hak arayan işçiler direnişleri süresince; sendika değiştirerek BİRTEK-SEN’e geçtikleri için patronun baskı ve mobbingine maruz kaldıklarını açıkça ve her alanda ifade etmelerine karşın sendikal baskı yapanın BİRTEK-SEN olduğu tespiti neye dayanılarak yapılmıştır?
  • İşçilerin istifa ettiği Öz İplik-İş’e yeniden üye olmaları için baskı yapan Özak Tekstil patronları için Bakanlığınızca bir teftiş yapılmış mıdır? Özak Tekstil patronlarına bu sebeple bir yaptırım uygulanmış mıdır?
  • Valilik, kolluk, müftülük gibi devletin her türlü gücünü işçilere karşı kullanma kudretine sahip olan Özak Tekstil, Bakanlığınız üzerinde de mi etki sahibidir?
  • Bakanlığınız sermayedarların örgütü müdür? İşçilerin hak ve taleplerinin korunması Bakanlığınızın görevleri arasında yer almakta mıdır?
BİRTEK-SEN: Direnişi bitiriyoruz ancak mücadelemiz devam edecek
ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİNİN 80. GÜNÜ
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(VC)

EMEP Emek Partisi Sevda Karaca iskender bayhan özak tekstil özak tekstil direnişi birtek-sen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
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