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Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 14:12
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 14:30
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BİRTEK-SEN: Direnişi İstanbul’a, Özak Holding'in önüne taşıyoruz

Urfa’daki Özak Tekstil direnişini 22 Ocak’tan itibaren şirketin İstanbul’daki holding binası önüne taşıma kararı alan BİRTEK-SEN, “Levi’s ve Zara mağazaları önünde sürekli ve çok daha etkili eylemler örgütleyeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BİRTEK-SEN: Direnişi İstanbul’a, Özak Holding'in önüne taşıyoruz
Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş sürüyor.

Özak işçilerinin örgütlü olduğu Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), direnişi, İstanbul’daki holding binası önüne taşıma kararı aldıklarını açıkladı.

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Özak Tekstil'de ilk defa işçilere kıdem, ihbar ve senelik izin alacaklarının tam olarak ödenmeye başlandığını belirten BİRTEK-SEN, bunu, ‘direnişin şu ana kadarki en önemli kazanımı’ olarak nitelendirdi.

“Ancak asıl talebimiz olan bütün işçilerin işe geri alınması ve sendika seçme haklarının tanınması için mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir” diyen BİRTEK-SEN, bugün direnişe devam eden 100’e yakın işçiyle dün (17 Ocak) yapılan toplantı sonucu ‘direnişi İstanbul’a taşıma kararı’ aldıklarını belirtti.

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Açıklamada şöyle denildi:

“Direnişçi işçilerden gönüllü olan 10 işçi arkadaşımızla birlikte direnişi İstanbul'da bulunan Özak Holding'in önüne taşıma kararı aldık. 22 Ocak Pazartesi'inden itibaren direnişi Özak Holding'in önünde sürdüreceğiz ve İstanbul'da Levi's ve Zara mağazaları önünde sürek ve çok daha etkili eylemler örgütleyeceğiz.”

BİRTEK-SEN, başta İstanbul’da bulunan emek ve demokrasi güçleri olmak üzere, Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerindeki herkese Özak işçileriyle dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

(VC)

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