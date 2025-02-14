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Yayın Tarihi: 14 Şubat 2025 10:21
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2025 10:58
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BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

Antep’te tekstil işçilerinin örgütlendiği BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen sabah saatlerinde evinden çıkarken gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

Antep’te tekstil işçilerinin örgütlendiği Birleşik Tekstil, Deri ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen sabah saatlerinde evinden çıkarken gözaltına alındı.

Başpınar Organize Sanayi bölgesinin içindeki Başpınar Karakoluna götürüldü. Haber BİRTEK-SEN’in X hesabından paylaşıldı.

Yapılan açıklamada “Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza asla teslim olmayacağız. Patronlara peşkeş çekilen bu düzene inat işçilerin haklı ve meşru eylemlerini durduramayacaksınız” denildi.

Türkmen'in gözaltına alınış gerekçesi bilinmiyor. Öte yandan işçi temsilcileri bugün saat 11:00’de Demokrasi Meydanı’nda toplanacak.

Valilik yasakladı

İşverenin yüzde 30’luk zammına karşı Başpınar’daki fabrikalarda çalışan işçiler 6 Şubat itibariyle iş bırakmaya başladı. Buna karşılık Gaziantep Valiliği eylem yasağı kararı alarak kentteki tüm etkinlikleri 15 gün süre boyunca yasakladı. Dün gece polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde işçilerin direniş çadırları boşaltıldı, çadırlar söküldü.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
mehmet türkmen birtek-sen
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