Birsen Orhan serbest bırakıldı

Yerine kayyım atandığı gün hakkında gözaltı kararı çıkarılan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan, bu sabah Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Burada ifade veren Orhan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Orhan savcılık ifadesi ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Savcılık tarafından Birsen Orhan’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “Kamu görevlisine hakaret” iddialarıyla ifadesi alındı.

Birsen Orhan, daha sonra aynı gerekçelerle tutuklama talebiyle Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik ifadesi alınan Birsen Orhan, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Birsen Orhan’a ev hapsi ve yurt dışı yasağı adli kontrolü verildi.

Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan ifade için emniyete gitti

(HA)