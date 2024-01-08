ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 14:49
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 15:22
3 dk Okuma

Birol: İktidar seçim sonucunu sakatlayacak şekilde usulsüzlükler yapıyor

DEM Parti Seçim İşleri Komisyonu Sözcüsü İlknur Birol, taşınan seçmenlere ilişkin bianet'e konuştu: "Bir önceki seçimde üç kişinin göründüğü yere şu an 500 kişi yazılmış. Yasal kılıfa sokulmaya çalışılan usulsüzlükler yapılıyor. Bu seçime önden müdahale etmektir, iradeyi sandıktan önce gasp etmektir."

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
Birol: İktidar seçim sonucunu sakatlayacak şekilde usulsüzlükler yapıyor

31 Mart yerel seçimleri için partiler çalışmalarına hız vermeye başladı. Aday belirleme süreçleri devam ederken, bir taraftan da seçmen kayıtlarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor.

Seçim çalışmalarına uzun bir süre önce başlayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) geçtiğimiz günlerde Kürt illerinde usulsüz yeni seçmen kayıtlarına ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, Iğdır, Siirt, Hakkari, Kars, Batman, Mardin başta olmak üzere birçok ilde seçmen kaydırıldığı açıklandı.  

Gezici seçmen yapılan binlerce polis ve askerin kent merkezlerine kaydırıldığı, ahırlara dahi seçmen kaydedildiği ifade edildi.

DEM Parti Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü İlknur Birol ile tespit ettikleri usulsüzlükleri, değişikliklerin en çok nerede yaşandığını ve nasıl bir süreç yürüttüklerini konuştuk.

Birol, seçim çalışmalarına aylar önce başladıklarını, şu an için kendi seçim bölgelerine yoğunlaştıklarını söyledi. 

Seçmen listelerini kontrol ederek çalışmalara başladıklarını belirten Birol, çalışmalarının sonucunda "büyük bir değişim gördüklerini" ifade etti. 

DEM Parti tek tek adresleri açıkladı: Ahırlara bile seçmen kaydedilmiş
DEM Parti tek tek adresleri açıkladı: Ahırlara bile seçmen kaydedilmiş
20 Aralık 2023

"Dengeyi değiştirecek kadar kaydırma yapılmış"

Iğdır üzerinden örnek veren Birol, şöyle devam etti: “Mesela 2019 yerel seçimlerinde Iğdır’da sonuç değiştirecek kadar büyük bir ihlal tespit etmiştik ve itirazlarımızı yapmıştık. Bu durumun yeniden yaşanacağını öngörerek uzun bir süredir inceleme yapıyoruz.

İlk yaptığımız araştırmalarda Hakkari’de, Şırnak’ta, Elazığ Karakoçan’da bir takım kayıtlara rastladık. Bu kayıtlarda 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmamış, o adreste olmayan insanlar yeni seçmen olarak kaydedilmiş, oldukça dikkat çekici birikmeler olduğunu gördük.

Örneğin Hakkari’de üç mahallede dengeyi değiştirecek kadar seçmen kaydırması yapıldığını tespit ettik. Bunlar ağırlıklı polis veya askeri personel ve bu kişiler iş yeri olarak görünen çeşitli yerlere toplu olarak seçmen yazılmışlar.”

"İktidar ile aramızdaki fark kadar kaydırma var"

“Kaydırılan sayının seçim sonucunu değiştirecek oranda olduğunu belirledik” diyen Birol, şunları söyledi:

“Daha önceki seçimlerle karşılaştırıldığında iktidar ile partimiz arasındaki fark kadar bir kaydırma yapıldığını görüyoruz. Yani seçimi alabilecek kadar fark kaydırılmış.

Örneğin en son Elazığ Karakoçan da bu kaydırmayı çok bariz şekilde olduğunu gördük. Rakamsal değişikliklerin en çok Hakkari ve Şırnak’ta olduğunu tespit ettik. Yine Hakkari’de de üç mahallede çok bariz bir şekilde yapılan kaydırmayla sonuç değişiyor. Mesela bir önceki seçimde üç kişinin göründüğü yere şu an 500 kişi yazılmış, böyle çok fazla durum var.”

DEM Parti ön seçimleri 13-14 Ocak
DEM PARTİ MYK TOPLANTISI
DEM Parti ön seçimleri 13-14 Ocak'ta 50 merkezde yapılacak
3 Ocak 2024

"Seçime önceden müdahale etmek demek"

Birol, usulsüzlükler ilgili itiraz ettiklerini, çalışmalara da devam edeceğini belirtti. Tüm partilerin usulsüzlüklere tepki göstermesi gerektiğini ifade eden Birol, "İktidar seçim sonucunu sakatlayacak şekilde usulsüzlükler yapıyor. Normalmiş gibi görünen, yasal kılıfa sokulmaya çalışılan usulsüzlükler yapılıyor. Bu seçime önden müdahale etmektir, iradeyi sandıktan önce gasp etmektir.

Dolayısıyla her kesim bu duruma itiraz etmeli, mesele sadece bizim meselemiz değil, seçimin demokratikliğini ortadan kaldıran bir durumla karşı karşıyayız.  Bu tüm partilerin sorunudur çünkü seçim sakatlanıyor" dedi.

(RT)

seçim
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

Devamını Göster
diğer yazıları
Valilikten Gazze yürüyüşü açıklaması: Hayatı etkilemeyecek yerlere izin veriyoruz
3 Ocak 2024
Valilikten Gazze yürüyüşü açıklaması: Hayatı etkilemeyecek yerlere izin veriyoruz
2023'te eğitimde neler yaşandı?
1 Ocak 2024
2023'te eğitimde neler yaşandı?
Mahkeme kararı protesto edildi: 13. Ağır Ceza Mahkemesi suç işliyor, kararı tanımıyoruz
27 Aralık 2023
Mahkeme kararı protesto edildi: 13. Ağır Ceza Mahkemesi suç işliyor, kararı tanımıyoruz
13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını uygulamadı, dosyayı Yargıtay'a gönderdi
27 Aralık 2023
13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını uygulamadı, dosyayı Yargıtay'a gönderdi
Atalay için adliyede eylem: Karar net, AYM, 'Anayasayı yok saymak anayasal suçtur' diyor
27 Aralık 2023
Atalay için adliyede eylem: Karar net, AYM, 'Anayasayı yok saymak anayasal suçtur' diyor
Sayfa Başına Git