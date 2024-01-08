Birol: İktidar seçim sonucunu sakatlayacak şekilde usulsüzlükler yapıyor

31 Mart yerel seçimleri için partiler çalışmalarına hız vermeye başladı. Aday belirleme süreçleri devam ederken, bir taraftan da seçmen kayıtlarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor.

Seçim çalışmalarına uzun bir süre önce başlayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) geçtiğimiz günlerde Kürt illerinde usulsüz yeni seçmen kayıtlarına ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, Iğdır, Siirt, Hakkari, Kars, Batman, Mardin başta olmak üzere birçok ilde seçmen kaydırıldığı açıklandı.

Gezici seçmen yapılan binlerce polis ve askerin kent merkezlerine kaydırıldığı, ahırlara dahi seçmen kaydedildiği ifade edildi.

DEM Parti Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü İlknur Birol ile tespit ettikleri usulsüzlükleri, değişikliklerin en çok nerede yaşandığını ve nasıl bir süreç yürüttüklerini konuştuk.

Birol, seçim çalışmalarına aylar önce başladıklarını, şu an için kendi seçim bölgelerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Seçmen listelerini kontrol ederek çalışmalara başladıklarını belirten Birol, çalışmalarının sonucunda "büyük bir değişim gördüklerini" ifade etti.

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"Dengeyi değiştirecek kadar kaydırma yapılmış"

Iğdır üzerinden örnek veren Birol, şöyle devam etti: “Mesela 2019 yerel seçimlerinde Iğdır’da sonuç değiştirecek kadar büyük bir ihlal tespit etmiştik ve itirazlarımızı yapmıştık. Bu durumun yeniden yaşanacağını öngörerek uzun bir süredir inceleme yapıyoruz.

İlk yaptığımız araştırmalarda Hakkari’de, Şırnak’ta, Elazığ Karakoçan’da bir takım kayıtlara rastladık. Bu kayıtlarda 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmamış, o adreste olmayan insanlar yeni seçmen olarak kaydedilmiş, oldukça dikkat çekici birikmeler olduğunu gördük.

Örneğin Hakkari’de üç mahallede dengeyi değiştirecek kadar seçmen kaydırması yapıldığını tespit ettik. Bunlar ağırlıklı polis veya askeri personel ve bu kişiler iş yeri olarak görünen çeşitli yerlere toplu olarak seçmen yazılmışlar.”

"İktidar ile aramızdaki fark kadar kaydırma var"

“Kaydırılan sayının seçim sonucunu değiştirecek oranda olduğunu belirledik” diyen Birol, şunları söyledi:

“Daha önceki seçimlerle karşılaştırıldığında iktidar ile partimiz arasındaki fark kadar bir kaydırma yapıldığını görüyoruz. Yani seçimi alabilecek kadar fark kaydırılmış.

Örneğin en son Elazığ Karakoçan da bu kaydırmayı çok bariz şekilde olduğunu gördük. Rakamsal değişikliklerin en çok Hakkari ve Şırnak’ta olduğunu tespit ettik. Yine Hakkari’de de üç mahallede çok bariz bir şekilde yapılan kaydırmayla sonuç değişiyor. Mesela bir önceki seçimde üç kişinin göründüğü yere şu an 500 kişi yazılmış, böyle çok fazla durum var.”

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"Seçime önceden müdahale etmek demek"

Birol, usulsüzlükler ilgili itiraz ettiklerini, çalışmalara da devam edeceğini belirtti. Tüm partilerin usulsüzlüklere tepki göstermesi gerektiğini ifade eden Birol, "İktidar seçim sonucunu sakatlayacak şekilde usulsüzlükler yapıyor. Normalmiş gibi görünen, yasal kılıfa sokulmaya çalışılan usulsüzlükler yapılıyor. Bu seçime önden müdahale etmektir, iradeyi sandıktan önce gasp etmektir.

Dolayısıyla her kesim bu duruma itiraz etmeli, mesele sadece bizim meselemiz değil, seçimin demokratikliğini ortadan kaldıran bir durumla karşı karşıyayız. Bu tüm partilerin sorunudur çünkü seçim sakatlanıyor" dedi.

(RT)