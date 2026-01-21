Birleşmiş Milletler’e acil çağrı: HTŞ’nin Kuzey Suriye’deki ihlalleri durdurulsun

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz

Suriye İnsan Hakları Topluluğu (AHRS), Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) rejimi ve ona bağlı silahlı grupların kuzey Suriye’deki Kürt bölgelerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

21 Ocak 2026 tarihli basın açıklamasında, söz konusu saldırıların sivillerin hedef alınması, yerleşim alanlarının ve geçim kaynaklarının tahrip edilmesi ile zorla yerinden edilmelere yol açtığı vurgulandı.

AHRS, sahadan elde edilen bulgulara göre rejim güçlerinin Kürt bölgelerinde doğrudan sivilleri hedef aldığını ve ağır insani kayıplara neden olduğunu belirtti. Açıklamada, saldırıların en fazla kadınları, çocukları ve yaşlıları etkilediği ifade edilirken, binlerce kişinin Halep’te olduğu gibi artan güvensizlik ve korku nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Batılı hükümetlerin HTŞ’nin Kürt halkına yönelik artan şiddeti karşısında sessiz kalmasından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Alevi, Dürzi ve Hristiyan azınlıklara yönelik saldırıların da hâlen devam ettiğine dikkat çekildi. AHRS, HTŞ rejiminin tehdit, ayrımcılık ve toplu cezalandırma yöntemlerinin artık Suriye genelinde yaygınlaştığını vurgulayarak, bu durumun ülkenin etnik, dini ve kültürel çeşitliliği açısından varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Açıklamada, HTŞ rejiminin işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiği vurgulanarak, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler mekanizmalarına izleme, belgeleme ve hesap verebilirlik süreçlerini acilen güçlendirme çağrısı yapıldı. AHRS, HTŞ’nin kuzey Suriye’de “yeni bir fetih savaşı” yürüttüğünü ilan etmesi nedeniyle durumun daha da acil bir hâl aldığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Topluluğu, etnik köken ya da inanç ayrımı gözetmeksizin tüm insan hakları ihlallerinin mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, “Alevi, Hristiyan ve Dürzi topluluklar saldırıya uğradığında nasıl adalet çağrısı yaptıysak, bugün de Kürt halkı için aynı çağrıyı yapıyoruz” dedi.

Açıklamanın sonunda, Suriye’de yaşayan Aleviler, Kürtler, Hristiyanlar, Dürziler ve diğer tüm azınlıkların kimliklerini ve kültürlerini onurla yaşayabilecekleri, eşit ve güvenli bir ülkeyi hak ettiği vurgulandı.

(EMK)