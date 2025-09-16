Birleşmiş Milletler: İsrail’in Gazze'ye yönelik eylemleri soykırımdır

Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması üzerine yeni bir rapor hazırladı. Rapor, İsrail’in Gazze’de soykırım uyguladığını tespit etti. Komisyon ayrıca, İsrailli yetkililerin Gazze halkına yönelik “insanlık dışı yaşam koşulları” dayatmasını ve abluka oluşturmasını da soykırımın bir parçası olarak niteledi.

Komisyon saldırılardan sorumlu tutulan İsrailli yetkililerin hukuk çerçevesinde cezalandırılması talep etti. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın soykırımı kışkırttıkları ve İsrailli diğer yetkililerin bu kışkırtmaya göz yumduğu sonucuna vardı.

Sistematik cinsel şiddet rapora yansıdı

Raporda, Filistinlilerin sağlık ve eğitim hakkının ortadan kaldırıldığı, kadınların "sistematik cinsel şiddete” maruz bırakıldıkları da açıklandı. Komisyon aynı zamanda Gazze’de çocukların doğrudan hedef alındığına ilişkin iddiayı inceledi. Bu konuda İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı’nın kararlarına uymadığını tespit etti.

Komisyon Başkanı Navi Pillay, soykırımdan İsrail’i sorumlu tuttuklarının altını çizerek kamuoyuna çağrı yaptı:

"Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı başlattığı soykırıma sessiz kalamaz. Soykırımı durdurmak için harekete geçilmemesi, suç ortaklığı anlamına gelir. Tüm devletler, Gazze'deki soykırımı durdurmak için ellerinde bulunan tüm araçları kullanma konusunda yasal bir yükümlülük altındadır.”

Komisyonda kimler yer aldı?

BM raporunu, İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu hazırladı.Bu komisyon 2021 yılında, uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiği durumları ve iddiaları araştırmak üzere BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kuruldu.

Üç uzmandan oluşan heyete, daha önce Ruanda soykırımıyla ilgili uluslararası mahkemenin de başkanlığını yapmış olan eski BM insan hakları direktörü Güney Afrikalı Navi Pillay başkanlık etti.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İsrail: Bu komisyon lağvedilmeli

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bu çarpıtılmış ve yanlış raporu kabul etmiyoruz, bu komisyonun derhal lağvedilmesini talep ediyoruz” denildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında neler yaşandı? İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 321 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 569 kişi yaralandı. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 494'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 135 oldu. Bu sayı uluslarası kuruluşların ve yerel kaynakların verilerine göre her geçen gün artmakta. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

