Birleşik Metal-İş ve Türk Metal, MESS’in yeni ücret teklifini reddetti

Türkiye Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS), 19 Ocak'ta greve çıkma kararı alan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) ile TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası ile bugün birer görüşme daha gerçekleştirdi.

Her iki sendika da MESS'in yeni teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri 19 Ocak'ta greve çıkıyor

"İşçilerin taleplerini karşılamaktan uzak"

Birleşik Metal-İş, MESS'le yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında şu paylaşımları yaptı:

"MESS'in yeni teklifi; ilk 6 aylık dönem için, yüzde 32 zam, maktu olarak (seyyanen) 20,5 lira ve 10 yılı geçmemek üzere her kıdem yılı için 1,5 lira artış oldu. Bu teklif ortalamada yüzde 73’e denk gelmektedir. MESS, son olarak yüzde 60 ücret zammı teklif etmişti. Sosyal haklarda ise daha önce yüzde 85 olarak vermiş olduğu teklifi ise yüzde 90’a yükseltti. Sendikamız, bu teklifin kabul edilmesinin mümkün olmadığını, bu teklifin de işçilerin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti."

Birleşik Metal-İş, MESS’ten 'işçilerin kabul edeceği' yeni bir teklif beklediklerini, aksi taktirde 19 Ocak’ta başlatacakları grevleri 'en güçlü biçimde' hayata geçireceklerini belirtti.

Türk Metal: Yeni teklifi kabul etmedik

TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası da MESS'in yeni teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamda, MESS'in İstanbul'daki merkez bürosunda yapılan görüşmede, 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce %32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif ettiği belirtildi.

MESS'in yeni teklifinin, ortalama ücrete toplam getirisinin 73 oranında olduğunu belirten Türk Metal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MESS ayrıca sosyal yardımlara 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 90 oranında zam teklif etmiştir. Sonraki altı aylar için ücretlere, ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini yinelemiştir. Ayrıca MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerini ise masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz yapılan teklifleri kabul etmeyerek görüşmeyi sonlandırmıştır."

(AD)