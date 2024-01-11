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Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 12:59
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2024 14:19
2 dk Okuma

Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri 19 Ocak'ta greve çıkıyor

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri, 19-23-24 Ocak tarihlerinde 15 işletmeye bağlı 37 fabrikada greve çıkma kararı aldı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri 19 Ocak'ta greve çıkıyor
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Türkiye Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine bugün grev kararı aldı.

34 işletme bünyesinde, 12 ildeki 63 fabrikada çalışan 12 bin metal işçisini ilgilendiren grev kararını, İstanbul Elite Word Otel’de yapılan basın toplantısında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar açıkladı.

Kademeli başlayacak olan grev kapsamında ilk olarak 15 işletmeye bağlı 37 fabrikada metal işçileri iş bırakacak.

Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri; 19 Ocak'ta 9 işletmeye bağlı 26 fabrikada, 23 Ocak'ta 3 işletmeye bağlı 6 fabrikada, 24 Ocak'ta ise 3 işletmeye bağlı 5 fabrikada greve çıkacak.

Metal işçilerinin talepleri

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, işçilerinin ücretlerinin 14 bin 500 lira düzeyinde olduğunu belirterek, “Metal iş kolu, ağır işlerin yapıldığı bir iş koludur. Sık sık ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan iş kazaları ve iş cinayetleriyle karşılaşıyoruz. Ücretler bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırına dayanmış durumda” dedi.

Özkan Atar, görüşmelerde işverenden ilk altı aylık dönem için yüzde 140,5 zam beklediklerini açıkladı. Talep ettikleri zam oranı ile ortalama bir metal işçisinin ikramiyeler dahil net ücretinin 35 bin 730 lira olacağını belirten Atar, işveren sendikasının ise yüzde 60 oranında ücret zammı teklif ettiğine dikkat çekti.

Grev Takvimi

19 Ocak 2024
  • Çelsantaş Çelik Mamulleri
  • Lindsay Sulama ve Altyapı
  • Sanel Sanayi Elektroniği 
  • Sarkuysan Elektrolitik
  • Sıo Automotive Taşıt Yedek Parça
  • Totomak Makina ve Yedek Parça
  • Yücel Boru ve Profil Endüstrisi
  • ZF Lemförder AKS Modülleri
  • ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri

23 Ocak 2024 

  • Dostel Makina
  • Cengiz Makina
  • Çayırova Boru

24 Ocak 2024

  • Fontana Pietro Kalıp
  • Kroman Çelik Sanayi
  • Weidmann Transformatör İzalasyon

Türk Metal'in grev kararı

TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 günü yapılan oturumda Türk Metal’in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağı tutmuştu.

9 Ocak'ta grev kararı alan Türk Metal Sendikası, "11 Ocak 2024 Perşembe günü, MESS sözleşmesi kapsamına giren bütün iş yerlerinde, tüm vardiya giriş çıkışlarında üyelerimiz tarafından protesto eylemleri ve basın açıklaması yapılacaktır. Sonuç alınamaması halinde, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere eylemlerimiz devam edecektir” demişti.

(AD)

Birleşik Metal İş grev kararı metal işçileri MESS
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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