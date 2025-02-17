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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 17:32
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 17:34
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Birleşik Metal-İş'te cinayet: Şube başkanı, şube sekreterini öldürdü

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, Şube Sekreteri Erdinç Koç'u öldürdü. Ilgan saldırı sonrası intihar girişiminde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Birleşik Metal-İş'te cinayet: Şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan / AA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, Şube Sekreteri Erdinç Koç'u öldürdü..

İddiaya göre, Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti. Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(HA)

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İstanbul
Birleşik Metal-İş Birleşik Metal İş
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