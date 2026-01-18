Birleşik Metal-İş: Sefalet zammını kabul etmeyeceğiz

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS’in toplu iş sözleşmesi sürecindeki dayatmalarına karşı mücadelesini fabrikaların yanı sıra kent meydanlarına taşıdı. Sendika, Trakya’nın Çorlu ilçesindeki Atatürk Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Genel Yönetim Kurulunun 12 Ocak’ta açıkladığı eylem planı kapsamında düzenlenen açıklamaya, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı, Trakya Şube yöneticileri ve şubeye bağlı işyerlerinden çok sayıda üye katıldı. Eyleme sınıf dostları da destek verdi.

Basın açıklamasında konuşan Genel Başkan Özkan Atar, metal patronlarının sefalet ücretinde ısrar ettiğini belirterek, kazanılmış hakların gasp edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Atar, “Döktüğümüz alın terinin karşılığını almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

“Grev kararlarını ilan panolarına asacağız”

İktidarın emek karşıtı politikalarıyla patronların cesaretlendirildiğini söyleyen Atar, Orta Vadeli Program’ın faturasının işçilere kesildiğini ifade etti. Atar, “Bize dayatılan program açık: Emekçiler yoksullaştırılacak, patronların kasaları doldurulacak. Buna boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.

Grev mesajını açık biçimde veren Atar, “En kısa sürede grev kararlarımızı alıp fabrikaların ilan panolarına asacağız. İşçi arkadaşlarımızın kabul edebileceği bir sözleşme istiyoruz ama bugüne kadar olumlu bir yanıt vermediler. Bundan sonrası işverenlerin sorumluluğudur” dedi.

Metal işçilerinin mücadele geleneğine dikkat çeken Atar, “Biz DİSK’li metal işçileriyiz. Sanayi işçileri olarak bu mücadelenin lokomotifiyiz. Açlığa, zorluğa boyun eğmeyiz” ifadelerini kullandı.

Uyuşmazlık süreci tamamlandı

Birleşik Metal-İş ile MESS arasında yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal sürenin dolduğu, anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutulduğu belirtildi. Arabulucu sürecinden de sonuç alınamadığı, arabulucu raporunun sendikaya tebliğinin beklendiği ifade edildi. Bundan sonraki adımların, raporun ardından sendikanın yetkili kurullarında değerlendirileceği bildirildi.

Sendika, MESS ile 13 Ocak’ta yapılan son görüşmede işveren tarafının ilk 6 ay için yüzde 18 zam, sonraki dönemler için enflasyon oranında artış önerdiğini; sosyal haklarda ise yıllık enflasyon oranının üzerinde bir iyileştirme yapmadığını aktardı.

“Kazanılmış haklarımız pazarlık konusu değildir”

Birleşik Metal-İş, söz konusu tekliflerin metal işçilerinin beklentilerinden uzak olduğunu vurgulayarak, üç yıllık sözleşme başta olmak üzere kazanılmış hakları geriye götürecek hiçbir düzenlemenin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Basın açıklamasında, metal işçilerinin artan yaşam maliyetleri, vergi adaletsizliği ve düşen alım gücü nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çekildi. Buna rağmen üretimin gece gündüz sürdüğü belirtilerek, insanca yaşamaya yetecek, erimeyen bir ücret talebi yinelendi.

Sendika, MESS’i dayatmacı tutumdan vazgeçmeye çağırırken, talepler karşılanmadığı takdirde mücadelenin fabrika içinde ve dışında süreceğini, grev dahil tüm adımların kararlılıkla atılacağını duyurdu.

(EMK)