DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla dün (24 Kasım) Gebze’de kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Kadınlar, dövizleri ve sloganlarıyla Tarihi Çeşme’den Gebze Kent Meydanı’na yürüdü. Meydanda Komisyonun açıklamasını Gebze 1 No’lu Şubeden İlknur Tüten ile Gebze 2 No’lu Şubeden Aylin Arı okudu.

Açıklamada, kadına yönelik şiddet ve tacizin yalnızca evde ya da sokakta değil, çalışma yaşamında da sürdüğüne dikkat çekildi. Ev içi şiddetin kadınların iş yaşamını, ekonomik bağımsızlığını ve sendikal örgütlenmesini etkilediği belirtildi.

Kadınların düşük ücretli ve güvencesiz işlere yönlendirilmesi, eğitim ve terfi olanaklarından eşit yararlanamaması ve bakım yükünün kadınlara bırakılması ekonomik şiddetin örnekleri arasında sayıldı. Dilovası’nda 3’ü çocuk 6 kadının hayatını kaybettiği iş cinayetine de değinilen açıklamada, kadın emeğinin ve yaşamının değersizleştirilmesine tepki gösterildi.

Taleplerini sıraladılar

Kadın Komisyonu, Türkiye’nin ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni onaylamasını, İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olmasını ve 6284 sayılı Kanun’u etkin biçimde uygulamasını istedi.

Açıklamada ayrıca işyerlerinde şiddet ve tacizi önleyici politikaların oluşturulması, ev içi şiddete maruz bırakılan kadın işçiler için ücretli izin dahil destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi, ücretsiz kreş ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması çağrısı yapıldı.

Yürüyüş boyunca kadınlar, “Kadın, yaşam, özgürlük!”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!”, “ILO 190 onaylansın, 6284 uygulansın!”, “Sendikalı, sigortalı, güvenceli iş!”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz!” ve “Şiddete, tacize, mobbinge hayır!” sloganları attı.

Komisyon, kadınların hakları için örgütlü mücadelenin önemini vurgulayarak açıklamasını “Kadınların yeri sendikadır” sözleriyle tamamladı.

Kadınlar ayrıca 29 Kasım’da Kartal Meydanı’nda düzenlenecek “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı İnsanca Yaşam” mitingine katılım çağrısı yaptı.

(EMK)