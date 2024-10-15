Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu erkek şiddetini protesto etti

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Merkez Kadın Komisyonu, İstanbul Bostancı’daki sendika genel merkezi önünde kadına ve kız çocuklarına yönelik erkek şiddeti ile kadın cinayetlerini protesto etti.

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Metal işçisi kadınlar, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”, “ILO 190 onaylansın” ve “6284 uygulansın” gibi sloganlarını attı

Komisyon adına açıklama yapan Naz Şakar, kadın cinayetlerinin katliam boyutuna ulaştığını vurguladı. Kadınların evde, işte ve sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini belirten Şakar, yıllardır kadın cinayetlerinin politik olduğunu ve erkek şiddetine karşı yapısal değişimlerin şart olduğunu savunduklarını hatırlattı.

Şakar, “Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok” diyerek kadınların giderek artan şiddet, taciz ve saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin kadın düşmanlarını cesaretlendirdiğini ifade eden Şakar, 6284 sayılı Kanun’un kâğıt üzerinde kaldığını ve yasa yapıcılarının bu katliamlarda payı bulunduğunu belirtti.

Protestoda, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmesi, 6284 Sayılı Kanun’un etkin şekilde uygulanması ve çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemeyi hedefleyen ILO’nun 190 sayılı Sözleşmesi’nin ülkemiz tarafından onaylanması çağrısı yapıldı.

Naz Şakar, son olarak, “Evde, işte, sokakta şiddete ve tacize maruz kalan kadınlar ve katledilen Narin, Sıla bebek, İkbal, Ayşegül ve daha niceleri için erkek şiddetine karşı eşit ve özgür bir dünya kurulana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

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(EMK)