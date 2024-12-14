Birleşik Metal grevleri "milli güvenlik" gerekçesiyle 60 gün yasaklandı

DİSK'e bağlı, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın aldığı grev kararı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün yasaklandı. Karar gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı İşyerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararlarının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesine Dair Karar" Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararı alınan ve toplu sözleşme sürecinde olduğu işletmelerdeki etkinliklerini hedefliyor.

Birleşik Metal-İş grevleri

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu Cuma günü yaptığı yazılı açıklamayla üç fabrikada daha greve çıktıklarını duyurmuştu:

“Bildiğiniz gibi aylardır toplu sözleşme süreci içindeyiz. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) bağlı 4 işletme ve bir süre önce MESS’ten ayrılan bir işletme ile birlikte toplam 5 işletme için görüşmelere 9 Ağustos’ta başladık.



"Görüşmelerin başladığı 60 günlük süre içinde MESS ile 5 toplantı yaptık, sonraki günlerde de çeşitli toplantılar yaptık. Bugüne kadar yaptığımız toplantılarda maalesef bir ilerleme sağlayamadık. MESS, maalesef bizim talep ve beklentilerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmadı. Bu nedenle biz de grev aşamasına geldik.

Sözleşmemiz 2 bin üyemizi kapsıyor. 5 işletmeye bağlı 9 fabrikada grev sürecindeyiz. Bunlardan Hitachi işletmesinin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu’daki fabrikalarında grevimiz 4 Aralık’ta başladı ve kararlılıkla sürüyor.”

Birleşik Metal-İş 13 Aralık'ta da Schneider Elektrik’in Kocaeli Çayırova ve Manisa’da bulunan fabrikalarıyla Gebze’deki Grid Solutions fabrikasında greve çıktıklarını duyurdu.

Sendika.org'un haberine göre, sendika ayrıca, 19 Aralık'ta Balıkesir/Gönen’deki MESS üyesi Arıtaş Kriyojenik fabrikasında, 25 Aralık'ta da Kocaeli/Çayırova’daki Green Transfo Energy fabrikasında greve çıkacaklarını bildirmişti.