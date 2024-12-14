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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2024 00:54
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2024 12:02
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ERDOĞAN'DAN "GREV ERTELEME" KARARLARI

Birleşik Metal grevleri "milli güvenlik" gerekçesiyle 60 gün yasaklandı

Gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Birleşik Metal'in MESS ile anlaşmaya varılamaması üzerine çıktığı ve çıkmaya hazırlandığı grevler 60 gün süreyle ertelendi. Prof. Aziz Çelik, "grev ertelemelerinin pratikte grev yasağına dönüştüğünü" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Birleşik Metal grevleri "milli güvenlik" gerekçesiyle 60 gün yasaklandı
Birleşik Metal-İş'e bağlı işçiler grevde/Birleşik Metal

DİSK'e bağlı, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın aldığı grev kararı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün yasaklandı. Karar gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı İşyerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararlarının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesine Dair Karar" Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararı alınan ve toplu sözleşme sürecinde olduğu işletmelerdeki etkinliklerini hedefliyor.

Birleşik Metal-İş grevleri

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu Cuma günü yaptığı yazılı açıklamayla üç fabrikada daha greve çıktıklarını duyurmuştu:

“Bildiğiniz gibi aylardır toplu sözleşme süreci içindeyiz. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) bağlı 4 işletme ve bir süre önce MESS’ten ayrılan bir işletme ile birlikte toplam 5 işletme için görüşmelere 9 Ağustos’ta başladık. 

"Görüşmelerin başladığı 60 günlük süre içinde MESS ile 5 toplantı yaptık, sonraki günlerde de çeşitli toplantılar yaptık. Bugüne kadar yaptığımız toplantılarda maalesef bir ilerleme sağlayamadık. MESS, maalesef bizim talep ve beklentilerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmadı. Bu nedenle biz de grev aşamasına geldik.

Sözleşmemiz 2 bin üyemizi kapsıyor. 5 işletmeye bağlı 9 fabrikada grev sürecindeyiz. Bunlardan Hitachi işletmesinin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu’daki fabrikalarında grevimiz 4 Aralık’ta başladı ve kararlılıkla sürüyor.”

Birleşik Metal-İş 13 Aralık'ta da Schneider Elektrik’in Kocaeli Çayırova ve Manisa’da bulunan fabrikalarıyla Gebze’deki Grid Solutions fabrikasında greve çıktıklarını duyurdu.

Sendika.org'un haberine göre, sendika ayrıca, 19 Aralık'ta Balıkesir/Gönen’deki MESS üyesi Arıtaş Kriyojenik fabrikasında, 25 Aralık'ta da Kocaeli/Çayırova’daki Green Transfo Energy fabrikasında greve çıkacaklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı kararında grev ertelemelerine "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar veril[diği]" bildirildi.

"Grev ertelemeleri grev hakkını kullanılmaz hale getiriyor"

Grev erteleme kararlarını sosyal medya hesabından eleştiren Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik "AKP döneminde greve çıkabilen işçi sayısı 90 binin altında kalırken grevi ertelenen (yasaklanan) işçi sayısı 200 bine yaklaş[tığını]" kaydetti. Çelik, "Türkiye'de grev ertelemeleri grev hakkını kullanılmaz hale getiriyor." dedi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Birleşik Metal-İş Sendikası DİSK MESS toplu sözleşme görüşmeleri Grev grev ertelemesi
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