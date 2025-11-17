ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2025 14:47
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2025 15:03
2 dk Okuma

Birleşik Krallık’ta oyun emekçileri ayakta: Rockstar Games sendikalaşan işçileri işten attı

Büyük Britanya Bağımsız İşçi Sendikası (IWGB), Rockstar Games’in Birleşik Krallık’ta 31 çalışanı işten çıkarması sonrası şirkete “sendika karşıtlığı” davası açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Birleşik Krallık’ta oyun emekçileri ayakta: Rockstar Games sendikalaşan işçileri işten attı
Fotoğraf: IWGB

Birleşik Krallık merkezli oyun stüdyosu Rockstar North ve ana şirketi Take‑Two Interactive çatısı altındaki Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda Edinburgh'taki ofisinde 31 kişiyi işten çıkarttı. İşten çıkartılanların büyük çoğunluğu kodlayıcılar ve grafik tasarımcılar."

İşçiler ve video oyun sektöründeki çalışanları temsil eden Büyük Britanya Bağımsız İşçi Sendikası (IWGB) sendikalaşma çalışmaları yürüttükleri için işten çıkartıldıklarını belirterek eyleme başladı.

Dünyaca ünlü video oyun serisi Grand Theft Auto’nun (GTA) yaratıcısı ve geliştirici olan Rockstar Games ise işçileri şirket içinden kamuoyuna haber sızdırmakla suçladı.

Şirket bilgilerinin "kamu forumunda" paylaşıldığını iddia eden Rockstar Games "Çalılanların sendikaya üye olma veya sendika faaliyetlerinde bulunma hakkıyla ilgisi olmadığını" iddia etti.

IWGB ise işçilerin sadece özel olarak ve yasal olarak korunan sendika kanallarında iletişim kurduğunu ve kamuoyuna hiçbir bilgi sızdırmadığını belirterek iddiayı yalanladı. İşçilerin sendikasının Discord kanalına üye olduktan sonra işten çıkartıldığını söyledi.

Bununla birlikte işten çıkartılan çalışanlar Rockstar Games’in Edinburgh ofisi ve Take Two Interactive'in Londra merkez binası önünde protestolara başladı.

Sendika başkanı Alex Marshall “Bu, oyun sektörünün tarihinde görülmüş en aleni, acımasız sendika bastırma eylemidir.” dedi. IWGB organizatörü Fred Carter da Rockstar Games’in şu an Birleşik Krallık’ta 220 kadar çalışanı olduğunun bilgisini paylaştı. Şirkette bir korku kültürünün hakim olduğunu söyledi.

Carter "Rockstar, oyun sektöründe eşi benzeri görülmemiş, Amazon tarzı sendika kırıcı eylemde bulunmuştur. Bu şirket, Birleşik Krallık'ta 440 milyon sterlinden fazla vergi indirimi alırken, hem işçilerin geçim kaynaklarına hem de kanunun lafzına karşı duyarsız ve apaçık bir saygısızlık sergilemektedir." diye konuştu.

IWGB, işten çıkarmalarla ilgili görüşme ve müzakerelere taleplerinin reddedildiğini duyurdu. Hemen ardından da sendikasızlaştırma suçlamasıyla Rockstar'a karşı hukuki mücadele de başlattı.

200'den fazla Rockstar North çalışanı da meslektaşının derhal işe iade edilmesini talep eden bir mektuba imza attı.

İşten çıkarmalar, analistlerin tüm zamanların en büyük oyun lansmanı olacağını ve milyarlarca dolarlık satış getireceğini öngördüğü Grand Theft Auto VI'nın çıkışından önce gerçekleşti. Oyun yayıncısı Take-Two Interactive'nin en son mali raporlarına göre, selefi Grand Theft Auto V, 2013'teki çıkışından bu yana 8,6 milyar dolar gelir elde etti.

(HA)

İstanbul
Rockstar Games Rockstar North Take‑Two Interactive GTA Grand Theft Auto
