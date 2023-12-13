Birleşik Krallık’ın sığınmacıları yerleştirdiği gemi Bibby Stockholm’de bir kişi öldü

Birleşik Krallık’ta sığınmacıların gönderildiği tartışmalı ‘Bibby Stockholm’ gemisinde bir kişi hayatını kaybetti.

Polis, eski İçişleri Bakanı Suella Braverman tarafından kiralanan Dorset Portland'daki gemideki vakayı araştırmaya başladı. Sığınmacının kendini öldürdüğüne inanılırken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

The Guardian'a konuşan ve ismi açıklanmayan sığınmacının arkadaşı, gemideki kötü koşullar nedeniyle ölümün ‘öngörülebilir’ olduğunu söyledi.

"Bu ölüm hiçbirimiz için sürpriz olmadı. İnsanların hayatlarına son vermesi, İçişleri Bakanlığı'nın insanları mavnaya bindirme politikasının öngörülebilir bir sonucu. Bizi burada ne kadar uzun süre tutarlarsa, herkesin ruh sağlığının o kadar bozuluyor. Bunu görebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı'na basit bir mesajım var: Sığınmacılara karşı davranışınızda yaptığınız hataların farkına varmanız için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?” dedi.

Üç katlı gemi, sığınma başvurularının sonucunu bekleyen insanları barındırıyor.

Bibby Stockholm ve sığınmacıların durumu

Birleşik Krallık, ülkedeki yaklaşık 50 bin mültecinin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı aldı.

Kararın arkasında göçmenlerin otellerde konaklatılması ve buna bağlı oluşan yüksek maliyet yatıyordu.

Hükümet, mavnanın varlığının Manş Denizi'nden küçük teknelerle İngiltere'ye gelenler için caydırıcı olacağına inanıyor.

Bu kapsamda yüzen hapishaneyi andıran Bibby Stockholm, ülkenin güneyinde yer alan Dorset bölgesindeki Portland Limanı'na demirledi. Gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu 7 Ağustos'ta getirildi. Ancak gemi 11 Ağustos'ta içme suyu sisteminde bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltıldı. 19 Ekim’de ise sığınmacılar yeniden gemiye yerleştirilmeye başlandı.

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın 18-65 yaş arası erkek göçmenin 18 ay içinde Bibby Stockholm'e getirilmesi planlandı. Gemiye şu ana kadar yaklaşık 300 kadar erkek sığınmacı getirildi.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.

Bibby Stockholm daha önce gemiye yerleştirilen sığınmacıların yetersiz yiyecek ve barınma koşulları protesto etmek için yaptığı açlık greviyle ve intihar vakalarıyla gündeme gelmişti.

Birleşik Krallık'ta bir sığınmacı Bibby Stockholm’e gönderileceğini öğrenince intihar etti

(HA)