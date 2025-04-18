Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi: Kadın tanımı trans kadınları kapsamıyor

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, “kadın” kelimesinin yasal tanımının trans kadınları kapsamadığına hükmetti.

Pink News’te yer alan habere göre, 16 Nisan Çarşamba günü kararını açıklayan Yüksek Mahkeme Yargıcı Lord Hodge, 2010 tarihli Eşitlik Yasası’ndaki “kadın” tanımının biyolojik cinsiyete dayandığını belirtti: “Mahkememizin oybirliğiyle aldığı karara göre, 2010 Eşitlik Yasası’nda geçen ‘kadın’ ve ‘cinsiyet’ terimleri, biyolojik kadını ve biyolojik cinsiyeti ifade etmektedir.”

Hodge, kararın “toplumdaki bir grubun diğerine karşı zaferi olarak okunmaması” gerektiğini vurgulasa da kararın, ülke genelinde trans ve non-binary’ler üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratması bekleniyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşların tek cinsiyetli alanlarda nasıl hareket edeceği merak konusu.

J.K. Rowling’den karara destek

Karar, trans karşıtı olan; ancak kendisini kadın hakları savunucusu olarak tanımlayan İskoçya Kadınları İçin (For Women Scotland -FWS) grubunun açtığı dava sonucu alındı. FWS'ye, Harry Potter romanlarının yazarı olarak tanınan J.K. Rowling de destek verdi.

88 sayfalık karar metninde şöyle dendi:

“Kadınlara yönelik korumaya ilişkin hükümler zorunlu olarak erkekleri dışlar. Bu tanımlamada 'biyolojik' kelimesi geçmese de bu açık ve net kelimelerin olağan anlamı, bir bireyi erkek veya kadın yapan biyolojik özelliklere karşılık gelir. Bunların kendi kendini açıklayıcı olduğu ve daha fazla açıklama gerektirmediği varsayılır.

“Kendini kadın olarak tanımlayan bir erkek, cinsiyet geçişine dair korunan özellik nedeniyle kötü muameleye maruz kalırsa, bu temelde dava açabilir. Eğer bu kişi trans kimliği nedeniyle değil de kadın olarak algılandığı için ayrımcılığa uğruyorsa, bu durumda da doğrudan cinsiyete dayalı ayrımcılık kapsamında yasal haklarını kullanabilir.”

Ayrımcı kararı kutladığını gösteren Rowling'in sosyal medya paylaşımı.

Tepkiler

Yüksek Mahkeme’nin kararının ardından, aralarında Drag Race yıldızları ve The White Lotus dizisinden Aimee Lou Wood’un da bulunduğu translar ve müttefikleri, karara tarihsel olarak en fazla ayrımcılığa uğrayan kesimleri etkileyecek olması nedeniyle tepki gösterdi.

Love in Exile kitabının yazarı Shon Faye, Instagram üzerinden “trans kardeşlerine” seslenerek, kararın “çok karanlık” bir tablo çizdiğini; ancak buna rağmen “yola devam edileceği” mesajı verdi. Faye paylaşımında, “Çoğu trans kadın için pratikte pek bir şey değişmeyecek; zaten yıllardır bu ülkede düşmanca bir ortamda yaşıyorlar. Yine de yıkılmış durumdayım, çünkü burada durmayacaklar– artık bunun tadını aldılar,” dedi.

Model ve aktivist Munroe Bergdorf ise sosyal medya hesabından, “Bunu birlikte aşacağız,” diyerek dayanışma çağrısı yaptı:

“Önümüzdeki birkaç günü, bu kararın Britanya’daki topluluğumuzun geleceğini nasıl etkileyeceğini hukukçularla konuşarak geçireceğim. Bu süreçte lütfen birbirinize sıkı sıkı sarılın.” (TY)