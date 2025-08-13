Birleşik Krallık: Trump'ın Yardımcısı JD Vance'a "hoş gelmedin" partisi

Göreve geldiği günlerde Birleşik Krallığı ve ülke yönetimini düşmanca söylemlerle eleştiren JD Vance'in bir koruma ordusundan oluşan 21 yüksek araçlık konvoyunun İngiltere'nin güneydoğusundaki güzel manzaralarıyla ünlü "doğal SİT alanı" Cotswolds'a ulaşmasıyla birlikte belde halkının başlattığı "Hoş gelmedin Vance" partisi küçük yerleşim yerinde büyük karışıklığa yol açtı.

Pankartlar

Halkın taşıdığı pankartlardan birinde "Zorbalar burada hoş karşılanmıyor", başka bir pankartta da Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" sloganına kinayeyle "Amerika'yı tekrar ahlaklı yapalım" çağrısı yazıyordu.

Ayrıca ABD'nin "ikinci kişisi"ni doğrudan alaya alan pankartlarda da "JD Vance'in Netflix şifresi: Şifre" ve "JD Vance uçak inerken alkışlıyor" yazıyordu.

Vance'in kabak kafalı bir çıkartması balonların yanısıra popüler kutlama pastası "tırtıl"ın önüne ve bir minibüsün kaportasına iliştirilmişti.

Vance'in ziyareti dolayısıyla beldede yollar kapatıldı ve güvenlik kontrol noktaları da oluşturuldu.

CNBC'nin haberine göre, protestoyu düzenleyen "Stop Trump Koalisyonu"nun sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, "Cotswolds halkı, JD Vance'in burada hoş karşılanmadığını güçlü bir şekilde hissettikleri ve ifade özgürlüklerini kullanmak istedikleri için gösteriye katılıyor." dedi.

Sözcü, "Ortam gerçekten harikaydı," dedi. "Gerçekten neşeli bir direniş festivaliydi."

Sözcüye göre, etkinliğe çoğunluğu yerel halktan yaklaşık 80 kişi katıldı. Protesto, sosyal medyada büyük ilgi gördü; kullanıcılar etkinlikten görüntüler ve fotoğraflar paylaştı ve Vance'in ziyaretiyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Stop Trump Koalisyonu sözcüsü, eşi ve çocuklarıyla birlikte beldeye gelen ABD başkan yardımcısının, daha önce İngiltere'ye yönelik olarak sarf ettiği sözlerinin yerel halkı kızdırdığını söyledi. Ayrıca, Vance ve ABD yönetiminin Ukrayna ve Gazze bölgesindeki savaşlara ilişkin tutumlarının da halkın öfkesinin kabarmasına yol açtığını belirtti.

JD Vance'ın kırdığı potlar "İslamcı İşçi Partisi iktidarı": Temmuz 2024'te, ABD'deki Ulusal Muhafazakarlık Kurultayı etkinliğindeki konuşmasında Vance, şöyle demişti: "Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum […] İlk önce hangi ülkenin gerçekten nükleer silahlara sahip İslamcı bir ülke olacağı konusunda laf çeviriyorduk […] İran mı, Pakistan mı derken [...] aklımıza dank etti ki bu ülke aslında İngiltere olabilir pekala, çünkü İşçi Partisi iktidara geldi.” Vance'ın bu sözleri, özellikle İşçi Partisi'nin çoğunluğu kazanması sonrasında iktidara gelen yeni hükümetle birlikte İngiltere'nin demokratik yapısının değişmeye başladığına yönelik temelsiz görüşlere dayanan düşünceler olarak algılandı. İngiltere'de üst düzey siyasiler -özellikle Angela Rayner, James Murray ve Andrew Bowie- bu ifadeleri reddederek güçlü tepki göstermişlerdi. Avrupa ve İngiltere'yi “Yıkıcı Kavga”ya tutuşmakla suçlaması: Vance şubat 2025'te Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'ya yönelttiği eleştirilerle uluslararası gerilime yol açtı. Avrupalı liderlerin, "muhalifleri baskı altına almak" için "infodemi'" [enformasyon ve pandeminin birleştirilmesiyle kurgulanan "yanlış bilgi salgını" anlamında bir sözcük] gibi "eski Sovyetler Birliğini andıran çirkin kavramları kullandığını" savundu. İngiltere'yi kürtaj klinikleri yakınında "güvenli erişim bölgeleri" oluşturarak [muhafazakarların kadınların kürtaja erişmesini kınayan hareketlerde bulunmalarını önleyerek] onların ibadet özgürlüğünü önlediklerini iddia ettiği örnekler vermiş ve bu Adam Smith‑Connor adında bir muhafazakarın bu hakkını içinden dua ederek kullanması nedeniyle hapsedildiğini iddia etmişti. Bu sözler, Britanyalı siyasiler ve bölgesel destekçilerince büyük tepkiyle karşılanmış, örneğin İskoçya Başbakanı John Swinney, Vance'den gelen bu tür yalan veya bilgi içeren iddiaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirmişti.

Vance'ı protesto eden belde

Cotswolds, eski İngiltere Başbakanı David Cameron ve ABD'li televizyon kişiliği Ellen DeGeneres'in ikamet ettiği popüler bir tatil destinasyonu. Bu yılın başlarında, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bölgede görülmüş ve Apple'ın kurucu ortağı müteveffa Steve Jobs'un kızı Eve Jobs'un düğününe katıldığı bildirilmişti.

Vance'in seyahati sırasında kentte İngilitere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir buluşma gerçekleştirmesi de planlanmıştı ve ikili, bir balık avı için açılıp geri döndükten sonra burada ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkan Yardımcısı ayrıca, Birleşik Krallık'taki diğer politikacılarla da görüşecek ve seyahatinin bir sonraki ayağı için İskoçya'ya geçecek.

(AEK)